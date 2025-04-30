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Космический переворот: в мае три знака зодиака могут лишиться всего

Космический переворот: в мае три знака зодиака могут лишиться всего - РИА Новости, 30.04.2025

Космический переворот: в мае три знака зодиака могут лишиться всего

Май 2025 года готовит нам настоящую астрологическую революцию. Планетарная конфигурация, которую мы увидим в этом месяце, случается раз в 84 года! Сразу три... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:43:00+03:00

2025-04-30T18:43:00+03:00

2025-04-30T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Май 2025 года готовит нам настоящую астрологическую революцию. Планетарная конфигурация, которую мы увидим в этом месяце, случается раз в 84 года! Сразу три мощнейшие планеты меняют свои знаки, запуская цепную реакцию судьбоносных событий. Какие знаки поднимутся на вершину финансового Олимпа, а кому придется затянуть пояса до предела? Кого Вселенная вытолкнет из зоны комфорта, а кого одарит невиданной страстью? Распаковываем небесные коды мая.Планетарный переворот меняет карту судьбыМай 2025 года войдет в историю астрологии как месяц великого планетарного разворота. Сразу три мощнейшие планеты меняют свои позиции, запуская тектонические сдвиги в судьбах многих знаков.Сатурн, строгий учитель кармы, 25 мая покидает знак Рыб и входит в территорию Овна. Это событие колоссальной важности! Рыбы наконец-то вздохнут с облегчением после долгого периода испытаний. Теперь вас ждут 30 лет свободной от Сатурна жизни! А вот Овны и Стрельны начинают новый серьезный этап — время отвечать за все, что было сделано за последние три десятилетия.Юпитер, планета удачи и расширения, готовится покинуть Близнецов 9 июня. Весь май — последняя возможность для Близнецов использовать его благосклонность. Особенно это касается сфер коммуникаций, маркетинга, рекламы и образования.Уран, планета революций и неожиданностей, движется по последним градусам Тельца, готовясь к переходу в Близнецы 7 июля. Это создает мощнейшее напряжение, которое особенно ощутят на себе Тельцы, Водолеи, Львы и Скорпионы.Денежный ураган ломает финансовую картуМай превратит финансовую карту зодиака в настоящие американские горки. Телец, Дева и Козерог станут настоящими магнитами для денег благодаря их дисциплине и практичности. Особенно впечатляющий денежный поток ожидает Тельцов — ваша финансовая интуиция достигнет пика, а каждое решение будет приносить максимальную выгоду.Стрельцов ждет настоящий золотой дождь — неожиданное предложение или инвестиция может буквально изменить ваш финансовый статус. Деньги перестанут быть проблемой, а ваша природная щедрость сможет наконец-то раскрыться в полной мере.Овны в начале мая получат шанс начать собственный бизнес с минимальными вложениями. Ваша энергия и предприимчивость найдут идеальный выход — не упустите момент!А вот Водолеям и Близнецам стоит затянуть пояса. Вас ждет серьезный финансовый кризис, который может растянуться на несколько месяцев. Избегайте рисков и необдуманных трат. Ракам также придется пересмотреть свой бюджет из-за эмоциональных покупок, которые истощили ваши запасы. В финансах у Весов не предвидится резких скачков — это период стабильности, идеальный для планирования бюджета.Львам деньги будут даваться с трудом, особенно тем, кто привык "выезжать" на одной харизме.Космическая химия любви меняет судьбы знаковМай обещает стать одним из самых страстных месяцев года! Марс будет ярко сиять во Льве, разжигая огонь страсти и драматизма в отношениях. Люди станут более эмоциональными, театральными и открытыми для новых романтических встреч.Огненные знаки — Овен, Лев и Стрелец — будут буквально купаться в романтике. Ваша харизма достигнет таких высот, что устоять перед вами будет практически невозможно. Одиноким представителям этих знаков звезды сулят судьбоносную встречу, которая может перерасти в нечто большее.Для Тельцов, Дев и Козерогов май принесет углубление существующих отношений. Ваш партнер увидит вас в новом свете, что добавит страсти даже в давние союзы.Водные знаки — Рак, Скорпион и Рыбы — погрузятся в эмоциональную глубину отношений. Особенно это коснется Скорпионов, которым полнолуние 12 мая может вернуть прошлые чувства или принести встречу с человеком из прошлого.Воздушные знаки — Близнецы, Весы и Водолеи — окажутся в мае на особом энергетическом перекрестке. Полнолуние 12 мая — "цветочная Луна" — станет поворотным моментом месяца. Это полнолуние будет особенно напряженным, поскольку Луна образует сложный аспект с Ураном. Ждите хаоса, неожиданных поворотов судьбы и сюрпризов, которые могут быть как приятными, так и не очень. Для всех воздушных знаков 20 мая станет поворотным днем, когда Солнце войдет в знак Близнецов. Эта энергия будет способствовать общению, новым знакомствам и приятным романтическим приключениям.Особые предупреждения и благоприятные дниСередина мая будет особенно напряженной. 17-18 мая Солнце соединится с Ураном, что может вызвать серьезные потрясения как в личной жизни, так и в мировом масштабе. В эти дни важно сохранять холодный рассудок и не поддаваться импульсивным решениям.Период с 12 по 17 мая, а также 24 мая (плюс-минус три дня) стоит отметить в календаре красным — это не лучшее время для важных решений, сделок и начинаний.А вот 2, 5, 6, 22, 26, а также 27-29 мая — золотые дни месяца, идеальные для планирования, важных встреч и финансовых операций. В эти дни вселенная будет максимально поддерживать ваши начинания.Вселенная предлагает новый путь избранным знакамМай поставит Тельцов и Козерогов перед судьбоносным выбором. Неожиданное предложение, шанс переезда или важная встреча полностью изменят вашу жизнь. Придется выйти из зоны комфорта, но награда будет стоить риска.Весы переживут настоящий творческий и личностный перелом. Накопившиеся мелкие проблемы наконец потребуют решения, прежде чем вы сможете двигаться дальше. Не игнорируйте знаки судьбы — они сейчас особенно важны.Девам май принесет трансформацию и выход на новый уровень с возможными предложениями работы вдали от дома. Семейные конфликты потребуют мудрости и сдержанности.Для Раков и Скорпионов май станет месяцем интуитивных решений. Доверьтесь своему внутреннему голосу, особенно в вопросах карьеры и финансов. "Ваша чувствительность сейчас — ваш главный козырь", - говорят астрологи.Май 2025 года — время великих перемен и трансформаций. Будьте внимательны к знакам вселенной, доверяйте своей интуиции и помните: даже в самые турбулентные времена звезды готовят для нас дары, нужно лишь быть готовыми их принять.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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