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Космический переворот: в мае три знака зодиака могут лишиться всего - РИА Новости, 30.04.2025
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18:43 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/goroskop-2014459787.html
Космический переворот: в мае три знака зодиака могут лишиться всего
Космический переворот: в мае три знака зодиака могут лишиться всего - РИА Новости, 30.04.2025
Космический переворот: в мае три знака зодиака могут лишиться всего
Май 2025 года готовит нам настоящую астрологическую революцию. Планетарная конфигурация, которую мы увидим в этом месяце, случается раз в 84 года! Сразу три... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:43:00+03:00
2025-04-30T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Май 2025 года готовит нам настоящую астрологическую революцию. Планетарная конфигурация, которую мы увидим в этом месяце, случается раз в 84 года! Сразу три мощнейшие планеты меняют свои знаки, запуская цепную реакцию судьбоносных событий. Какие знаки поднимутся на вершину финансового Олимпа, а кому придется затянуть пояса до предела? Кого Вселенная вытолкнет из зоны комфорта, а кого одарит невиданной страстью? Распаковываем небесные коды мая.Планетарный переворот меняет карту судьбыМай 2025 года войдет в историю астрологии как месяц великого планетарного разворота. Сразу три мощнейшие планеты меняют свои позиции, запуская тектонические сдвиги в судьбах многих знаков.Сатурн, строгий учитель кармы, 25 мая покидает знак Рыб и входит в территорию Овна. Это событие колоссальной важности! Рыбы наконец-то вздохнут с облегчением после долгого периода испытаний. Теперь вас ждут 30 лет свободной от Сатурна жизни! А вот Овны и Стрельны начинают новый серьезный этап — время отвечать за все, что было сделано за последние три десятилетия.Юпитер, планета удачи и расширения, готовится покинуть Близнецов 9 июня. Весь май — последняя возможность для Близнецов использовать его благосклонность. Особенно это касается сфер коммуникаций, маркетинга, рекламы и образования.Уран, планета революций и неожиданностей, движется по последним градусам Тельца, готовясь к переходу в Близнецы 7 июля. Это создает мощнейшее напряжение, которое особенно ощутят на себе Тельцы, Водолеи, Львы и Скорпионы.Денежный ураган ломает финансовую картуМай превратит финансовую карту зодиака в настоящие американские горки. Телец, Дева и Козерог станут настоящими магнитами для денег благодаря их дисциплине и практичности. Особенно впечатляющий денежный поток ожидает Тельцов — ваша финансовая интуиция достигнет пика, а каждое решение будет приносить максимальную выгоду.Стрельцов ждет настоящий золотой дождь — неожиданное предложение или инвестиция может буквально изменить ваш финансовый статус. Деньги перестанут быть проблемой, а ваша природная щедрость сможет наконец-то раскрыться в полной мере.Овны в начале мая получат шанс начать собственный бизнес с минимальными вложениями. Ваша энергия и предприимчивость найдут идеальный выход — не упустите момент!А вот Водолеям и Близнецам стоит затянуть пояса. Вас ждет серьезный финансовый кризис, который может растянуться на несколько месяцев. Избегайте рисков и необдуманных трат. Ракам также придется пересмотреть свой бюджет из-за эмоциональных покупок, которые истощили ваши запасы. В финансах у Весов не предвидится резких скачков — это период стабильности, идеальный для планирования бюджета.Львам деньги будут даваться с трудом, особенно тем, кто привык "выезжать" на одной харизме.Космическая химия любви меняет судьбы знаковМай обещает стать одним из самых страстных месяцев года! Марс будет ярко сиять во Льве, разжигая огонь страсти и драматизма в отношениях. Люди станут более эмоциональными, театральными и открытыми для новых романтических встреч.Огненные знаки — Овен, Лев и Стрелец — будут буквально купаться в романтике. Ваша харизма достигнет таких высот, что устоять перед вами будет практически невозможно. Одиноким представителям этих знаков звезды сулят судьбоносную встречу, которая может перерасти в нечто большее.Для Тельцов, Дев и Козерогов май принесет углубление существующих отношений. Ваш партнер увидит вас в новом свете, что добавит страсти даже в давние союзы.Водные знаки — Рак, Скорпион и Рыбы — погрузятся в эмоциональную глубину отношений. Особенно это коснется Скорпионов, которым полнолуние 12 мая может вернуть прошлые чувства или принести встречу с человеком из прошлого.Воздушные знаки — Близнецы, Весы и Водолеи — окажутся в мае на особом энергетическом перекрестке. Полнолуние 12 мая — "цветочная Луна" — станет поворотным моментом месяца. Это полнолуние будет особенно напряженным, поскольку Луна образует сложный аспект с Ураном. Ждите хаоса, неожиданных поворотов судьбы и сюрпризов, которые могут быть как приятными, так и не очень. Для всех воздушных знаков 20 мая станет поворотным днем, когда Солнце войдет в знак Близнецов. Эта энергия будет способствовать общению, новым знакомствам и приятным романтическим приключениям.Особые предупреждения и благоприятные дниСередина мая будет особенно напряженной. 17-18 мая Солнце соединится с Ураном, что может вызвать серьезные потрясения как в личной жизни, так и в мировом масштабе. В эти дни важно сохранять холодный рассудок и не поддаваться импульсивным решениям.Период с 12 по 17 мая, а также 24 мая (плюс-минус три дня) стоит отметить в календаре красным — это не лучшее время для важных решений, сделок и начинаний.А вот 2, 5, 6, 22, 26, а также 27-29 мая — золотые дни месяца, идеальные для планирования, важных встреч и финансовых операций. В эти дни вселенная будет максимально поддерживать ваши начинания.Вселенная предлагает новый путь избранным знакамМай поставит Тельцов и Козерогов перед судьбоносным выбором. Неожиданное предложение, шанс переезда или важная встреча полностью изменят вашу жизнь. Придется выйти из зоны комфорта, но награда будет стоить риска.Весы переживут настоящий творческий и личностный перелом. Накопившиеся мелкие проблемы наконец потребуют решения, прежде чем вы сможете двигаться дальше. Не игнорируйте знаки судьбы — они сейчас особенно важны.Девам май принесет трансформацию и выход на новый уровень с возможными предложениями работы вдали от дома. Семейные конфликты потребуют мудрости и сдержанности.Для Раков и Скорпионов май станет месяцем интуитивных решений. Доверьтесь своему внутреннему голосу, особенно в вопросах карьеры и финансов. "Ваша чувствительность сейчас — ваш главный козырь", - говорят астрологи.Май 2025 года — время великих перемен и трансформаций. Будьте внимательны к знакам вселенной, доверяйте своей интуиции и помните: даже в самые турбулентные времена звезды готовят для нас дары, нужно лишь быть готовыми их принять.
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РИА Новости
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луна, гороскоп, гороскоп
Луна, гороскоп, гороскоп

Космический переворот: в мае три знака зодиака могут лишиться всего

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует экспонат на выставке "Под знаком зодиака" в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку
Посетительница фотографирует экспонат на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Май 2025 года готовит нам настоящую астрологическую революцию. Планетарная конфигурация, которую мы увидим в этом месяце, случается раз в 84 года! Сразу три мощнейшие планеты меняют свои знаки, запуская цепную реакцию судьбоносных событий. Какие знаки поднимутся на вершину финансового Олимпа, а кому придется затянуть пояса до предела? Кого Вселенная вытолкнет из зоны комфорта, а кого одарит невиданной страстью? Распаковываем небесные коды мая.

Планетарный переворот меняет карту судьбы

Май 2025 года войдет в историю астрологии как месяц великого планетарного разворота. Сразу три мощнейшие планеты меняют свои позиции, запуская тектонические сдвиги в судьбах многих знаков.
© Фото : Unsplash/James LeeЧасовая башня Святого Марка, Венеция
Часовая башня Святого Марка, Венеция - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Unsplash/James Lee
Часовая башня Святого Марка, Венеция
Сатурн, строгий учитель кармы, 25 мая покидает знак Рыб и входит в территорию Овна. Это событие колоссальной важности! Рыбы наконец-то вздохнут с облегчением после долгого периода испытаний. Теперь вас ждут 30 лет свободной от Сатурна жизни! А вот Овны и Стрельны начинают новый серьезный этап — время отвечать за все, что было сделано за последние три десятилетия.
Юпитер, планета удачи и расширения, готовится покинуть Близнецов 9 июня. Весь май — последняя возможность для Близнецов использовать его благосклонность. Особенно это касается сфер коммуникаций, маркетинга, рекламы и образования.
© Pixabay / BlenderTimerСолнечная система
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Pixabay / BlenderTimer
Солнечная система
Уран, планета революций и неожиданностей, движется по последним градусам Тельца, готовясь к переходу в Близнецы 7 июля. Это создает мощнейшее напряжение, которое особенно ощутят на себе Тельцы, Водолеи, Львы и Скорпионы.

Денежный ураган ломает финансовую карту

Май превратит финансовую карту зодиака в настоящие американские горки. Телец, Дева и Козерог станут настоящими магнитами для денег благодаря их дисциплине и практичности. Особенно впечатляющий денежный поток ожидает Тельцов — ваша финансовая интуиция достигнет пика, а каждое решение будет приносить максимальную выгоду.
Стрельцов ждет настоящий золотой дождь — неожиданное предложение или инвестиция может буквально изменить ваш финансовый статус. Деньги перестанут быть проблемой, а ваша природная щедрость сможет наконец-то раскрыться в полной мере.
© Depositphotos.com / Вадим ДроботДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Depositphotos.com / Вадим Дробот
Доллары
Овны в начале мая получат шанс начать собственный бизнес с минимальными вложениями. Ваша энергия и предприимчивость найдут идеальный выход — не упустите момент!
А вот Водолеям и Близнецам стоит затянуть пояса. Вас ждет серьезный финансовый кризис, который может растянуться на несколько месяцев. Избегайте рисков и необдуманных трат. Ракам также придется пересмотреть свой бюджет из-за эмоциональных покупок, которые истощили ваши запасы. В финансах у Весов не предвидится резких скачков — это период стабильности, идеальный для планирования бюджета.
© Фото : Unsplash/Anthony TranРасстроенная девушка
Расстроенная девушка - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Unsplash/Anthony Tran
Расстроенная девушка
Львам деньги будут даваться с трудом, особенно тем, кто привык "выезжать" на одной харизме.

Космическая химия любви меняет судьбы знаков

Май обещает стать одним из самых страстных месяцев года! Марс будет ярко сиять во Льве, разжигая огонь страсти и драматизма в отношениях. Люди станут более эмоциональными, театральными и открытыми для новых романтических встреч.
Огненные знаки — Овен, Лев и Стрелец — будут буквально купаться в романтике. Ваша харизма достигнет таких высот, что устоять перед вами будет практически невозможно. Одиноким представителям этих знаков звезды сулят судьбоносную встречу, которая может перерасти в нечто большее.
© EHT CollaborationПервое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики
Первое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© EHT Collaboration
Первое фото черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики
Для Тельцов, Дев и Козерогов май принесет углубление существующих отношений. Ваш партнер увидит вас в новом свете, что добавит страсти даже в давние союзы.
Водные знаки — Рак, Скорпион и Рыбы — погрузятся в эмоциональную глубину отношений. Особенно это коснется Скорпионов, которым полнолуние 12 мая может вернуть прошлые чувства или принести встречу с человеком из прошлого.
Воздушные знаки — Близнецы, Весы и Водолеи — окажутся в мае на особом энергетическом перекрестке. Полнолуние 12 мая — "цветочная Луна" — станет поворотным моментом месяца. Это полнолуние будет особенно напряженным, поскольку Луна образует сложный аспект с Ураном. Ждите хаоса, неожиданных поворотов судьбы и сюрпризов, которые могут быть как приятными, так и не очень. Для всех воздушных знаков 20 мая станет поворотным днем, когда Солнце войдет в знак Близнецов. Эта энергия будет способствовать общению, новым знакомствам и приятным романтическим приключениям.
© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на полную луну и скульптуру на высотке на Котельнической набережной в Москве
Вид на полную луну и скульптуру на высотке на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на полную луну и скульптуру на высотке на Котельнической набережной в Москве

Особые предупреждения и благоприятные дни

Середина мая будет особенно напряженной. 17-18 мая Солнце соединится с Ураном, что может вызвать серьезные потрясения как в личной жизни, так и в мировом масштабе. В эти дни важно сохранять холодный рассудок и не поддаваться импульсивным решениям.
Период с 12 по 17 мая, а также 24 мая (плюс-минус три дня) стоит отметить в календаре красным — это не лучшее время для важных решений, сделок и начинаний.
CC0 / NASA/JPL / Коллаж Урана и его пяти самых крупных спутников, составленный по изображениям "Вояджера-2". Слева направо (от самого большого к маленьким): Ариэль , Миранда , Титания , Оберон и Умбриэль
Коллаж Урана и его пяти самых крупных спутников, составленный по изображениям Вояджера-2. Слева направо (от самого большого к маленьким): Ариэль , Миранда , Титания , Оберон и Умбриэль - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
CC0 / NASA/JPL /
Коллаж Урана и его пяти самых крупных спутников, составленный по изображениям "Вояджера-2". Слева направо (от самого большого к маленьким): Ариэль , Миранда , Титания , Оберон и Умбриэль
А вот 2, 5, 6, 22, 26, а также 27-29 мая — золотые дни месяца, идеальные для планирования, важных встреч и финансовых операций. В эти дни вселенная будет максимально поддерживать ваши начинания.

Вселенная предлагает новый путь избранным знакам

Май поставит Тельцов и Козерогов перед судьбоносным выбором. Неожиданное предложение, шанс переезда или важная встреча полностью изменят вашу жизнь. Придется выйти из зоны комфорта, но награда будет стоить риска.
Весы переживут настоящий творческий и личностный перелом. Накопившиеся мелкие проблемы наконец потребуют решения, прежде чем вы сможете двигаться дальше. Не игнорируйте знаки судьбы — они сейчас особенно важны.
© РИА Новости / А. Чепрунов | Перейти в медиабанкСтатуэтка "Козерог", изготовленная на Ленинградском фарфоровом заводе имени М. В. Ломоносова. Работа художника Бориса Воробьева.
Статуэтка Козерог, изготовленная на Ленинградском фарфоровом заводе имени М. В. Ломоносова. Работа художника Бориса Воробьева. - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / А. Чепрунов
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Статуэтка "Козерог", изготовленная на Ленинградском фарфоровом заводе имени М. В. Ломоносова. Работа художника Бориса Воробьева.
Девам май принесет трансформацию и выход на новый уровень с возможными предложениями работы вдали от дома. Семейные конфликты потребуют мудрости и сдержанности.
Для Раков и Скорпионов май станет месяцем интуитивных решений. Доверьтесь своему внутреннему голосу, особенно в вопросах карьеры и финансов. "Ваша чувствительность сейчас — ваш главный козырь", - говорят астрологи.
Май 2025 года — время великих перемен и трансформаций. Будьте внимательны к знакам вселенной, доверяйте своей интуиции и помните: даже в самые турбулентные времена звезды готовят для нас дары, нужно лишь быть готовыми их принять.
 
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