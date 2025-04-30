https://ria.ru/20250430/gornal-2014311760.html
Разведчик рассказал, как российские военные наступали на Горналь
Разведчик рассказал, как российские военные наступали на Горналь - РИА Новости, 30.04.2025
Разведчик рассказал, как российские военные наступали на Горналь
ВС РФ наступали на Горналь в Курской области в сложных условиях, под шквальным обстрелом кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:29:00+03:00
2025-04-30T12:29:00+03:00
2025-04-30T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апр – РИА Новости. ВС РФ наступали на Горналь в Курской области в сложных условиях, под шквальным обстрелом кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Лавина". "Группа разведчиков выдвигалась по открытой местности, по ним наносился очень плотный огонь, как артиллерии - кассетными боеприпасами, так и FPV-дронами", – сказал "Лавина". При этом, по его словам, необходимо было преодолеть большое расстояние. "Опасность этого маршрута заключалась в том, что очень большую дистанцию нужно было преодолеть по открытой местности, чтобы зайти в какую-то из лесополос, которые уже непосредственно прилегали к населенному пункту Горналь", – добавил офицер. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Разведчик рассказал, как российские военные наступали на Горналь
ВС России наступали на Горналь в сложных условиях под шквальным обстрелом