https://ria.ru/20250430/gornal-2014311760.html

Разведчик рассказал, как российские военные наступали на Горналь

Разведчик рассказал, как российские военные наступали на Горналь - РИА Новости, 30.04.2025

Разведчик рассказал, как российские военные наступали на Горналь

ВС РФ наступали на Горналь в Курской области в сложных условиях, под шквальным обстрелом кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:29:00+03:00

2025-04-30T12:29:00+03:00

2025-04-30T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апр – РИА Новости. ВС РФ наступали на Горналь в Курской области в сложных условиях, под шквальным обстрелом кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Лавина". "Группа разведчиков выдвигалась по открытой местности, по ним наносился очень плотный огонь, как артиллерии - кассетными боеприпасами, так и FPV-дронами", – сказал "Лавина". При этом, по его словам, необходимо было преодолеть большое расстояние. "Опасность этого маршрута заключалась в том, что очень большую дистанцию нужно было преодолеть по открытой местности, чтобы зайти в какую-то из лесополос, которые уже непосредственно прилегали к населенному пункту Горналь", – добавил офицер. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html

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курская область

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Варвара Скокшина

россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины