https://ria.ru/20250430/gornal-2014242844.html
ВС России захватили в Горнале натовский противотанковый ракетный комплекс
ВС России захватили в Горнале натовский противотанковый ракетный комплекс - РИА Новости, 30.04.2025
ВС России захватили в Горнале натовский противотанковый ракетный комплекс
В освобожденном курском селе Горналь бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев тяжелый станковый пулемет... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:16:00+03:00
2025-04-30T08:16:00+03:00
2025-04-30T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
валерий герасимов
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014244898_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7e0c3314f2e26be24d51289551e0e30.jpg
КУРСК, 30 апр — РИА Новости. В освобожденном курском селе Горналь бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев тяжелый станковый пулемет натовского производства и изготовленный на Западе специально для Украины противотанковый ракетный комплекс, рассказал РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным Витязь. "Под Горналем в Курской области у ВСУ захвачен противотанковый ракетный комплекс, созданный в коллаборации со странами — членами НАТО, о чем свидетельствует двуязычный (украино-английский) формат пояснительных надписей на приборах комплекса. Кроме того, захвачены тяжелые станковые пулеметы и снайперские винтовки западного производства", — уточнил собеседник агентства. Видео, на котором демонстрируются трофеи, есть в распоряжении РИА Новости. Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250429/koreya-2014195387.html
https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014244898_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8bd295bc448f82f6120d82ed7d5af65a.jpg
Военные РФ захватили в Курской области противотанковый ракетный комплекс, изготовленный странами НАТО
Военные РФ захватили под Горналем в Курской области противотанковый ракетный комплекс, изготовленный странами НАТО специально для Украины, сообщил РИА Новости офицер 22 мотострелкового полка 44 армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Витязь"
2025-04-30T08:16
true
PT2M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВС России захватили в Горнале натовский противотанковый ракетный комплекс
ВС России захватили в Горнале противотанковый комплекс, изготовленный на Западе