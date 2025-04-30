https://ria.ru/20250430/gornal-2014242844.html

ВС России захватили в Горнале натовский противотанковый ракетный комплекс

ВС России захватили в Горнале натовский противотанковый ракетный комплекс - РИА Новости, 30.04.2025

ВС России захватили в Горнале натовский противотанковый ракетный комплекс

В освобожденном курском селе Горналь бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев тяжелый станковый пулемет... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:16:00+03:00

2025-04-30T08:16:00+03:00

2025-04-30T09:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

валерий герасимов

владимир путин

нато

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КУРСК, 30 апр — РИА Новости. В освобожденном курском селе Горналь бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев тяжелый станковый пулемет натовского производства и изготовленный на Западе специально для Украины противотанковый ракетный комплекс, рассказал РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным Витязь. "Под Горналем в Курской области у ВСУ захвачен противотанковый ракетный комплекс, созданный в коллаборации со странами — членами НАТО, о чем свидетельствует двуязычный (украино-английский) формат пояснительных надписей на приборах комплекса. Кроме того, захвачены тяжелые станковые пулеметы и снайперские винтовки западного производства", — уточнил собеседник агентства. Видео, на котором демонстрируются трофеи, есть в распоряжении РИА Новости. Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20250429/koreya-2014195387.html

https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные РФ захватили в Курской области противотанковый ракетный комплекс, изготовленный странами НАТО Военные РФ захватили под Горналем в Курской области противотанковый ракетный комплекс, изготовленный странами НАТО специально для Украины, сообщил РИА Новости офицер 22 мотострелкового полка 44 армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Витязь" 2025-04-30T08:16 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины