https://ria.ru/20250430/gornal-2014234601.html

Офицер рассказал о найденном под Горналем шевроне капеллана США

Офицер рассказал о найденном под Горналем шевроне капеллана США - РИА Новости, 30.04.2025

Офицер рассказал о найденном под Горналем шевроне капеллана США

На найденном бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ под курским Горналем украинском шлеме обнаружен шеврон американского... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T04:54:00+03:00

2025-04-30T04:54:00+03:00

2025-04-30T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

кливленд

валерий герасимов

владимир путин

правый сектор

вооруженные силы украины

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КУРСК, 30 апр - РИА Новости. На найденном бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ под курским Горналем украинском шлеме обнаружен шеврон американского капеллана-баптиста, поддерживавшего "Правый сектор"* (организация признана террористической и запрещена в России), сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "В Курской области, под Горналем, на каске одного из ликвидированных нами украинских боевиков мы обнаружили шеврон некой американо-украинской религиозной организации. На шевроне изображен крест, американский и украинский флаги, лозунг на украинском языке и ссылка на сайт в интернете. Выяснилось, что сайт принадлежит американскому капеллану, Рональду Джексону, священнику Баптистской церкви Кливленда", - сообщил агентству российский офицер. На интернет-странице, размещенной по адресу с найденного шеврона, имеется ссылка на официальный сайт Баптистской церкви Кливленда. Кроме того, на сайте американского священника опубликовано множество призывов оказывать помощь ВСУ и киевскому режиму, а также фотографии передачи таковой помощи на территории, подконтрольной киевскому режиму. "На сайте американского капеллана имеется и фото с представителями "Правого сектора"*. На ней украинские ультранационалисты позируют для американского баптиста непосредственно с черно-красным флагом в руках, так что американский капеллан не мог не знать, кому именно он оказывает помощь и поддержку", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Кроме того, бойцы 22-го полка обнаружили под Горналем большое количество вооружений, войсковой экипировки и другого сопутствующего снаряжения, включая сухие пайки и тактические аптечки производства стран НАТО. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014223650.html

https://ria.ru/20250429/motostrelki-2014220234.html

россия

курская область

кливленд

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Шлем с шевроном капеллана США, поддерживавшего "Правый сектор"*, нашли под Горналем Шлем с шевроном капеллана США, поддерживавшего "Правый сектор"*, нашли под Горналем, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". На шевроне изображен крест, американский и украинский флаги, лозунг на украинском языке и ссылка на сайт в интернете. Выяснилось, что сайт принадлежит американскому капеллану, Рональду Джексону, священнику Баптистской церкви Кливленда. * организация признана террористической и запрещена в России 2025-04-30T04:54 true PT0M10S

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россия, курская область, кливленд, валерий герасимов, владимир путин, правый сектор, вооруженные силы украины, нато