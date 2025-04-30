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Офицер рассказал о найденном под Горналем шевроне капеллана США - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:54 30.04.2025 (обновлено: 10:09 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/gornal-2014234601.html
Офицер рассказал о найденном под Горналем шевроне капеллана США
Офицер рассказал о найденном под Горналем шевроне капеллана США - РИА Новости, 30.04.2025
Офицер рассказал о найденном под Горналем шевроне капеллана США
На найденном бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ под курским Горналем украинском шлеме обнаружен шеврон американского... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T04:54:00+03:00
2025-04-30T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
кливленд
валерий герасимов
владимир путин
правый сектор
вооруженные силы украины
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КУРСК, 30 апр - РИА Новости. На найденном бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ под курским Горналем украинском шлеме обнаружен шеврон американского капеллана-баптиста, поддерживавшего "Правый сектор"* (организация признана террористической и запрещена в России), сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "В Курской области, под Горналем, на каске одного из ликвидированных нами украинских боевиков мы обнаружили шеврон некой американо-украинской религиозной организации. На шевроне изображен крест, американский и украинский флаги, лозунг на украинском языке и ссылка на сайт в интернете. Выяснилось, что сайт принадлежит американскому капеллану, Рональду Джексону, священнику Баптистской церкви Кливленда", - сообщил агентству российский офицер. На интернет-странице, размещенной по адресу с найденного шеврона, имеется ссылка на официальный сайт Баптистской церкви Кливленда. Кроме того, на сайте американского священника опубликовано множество призывов оказывать помощь ВСУ и киевскому режиму, а также фотографии передачи таковой помощи на территории, подконтрольной киевскому режиму. "На сайте американского капеллана имеется и фото с представителями "Правого сектора"*. На ней украинские ультранационалисты позируют для американского баптиста непосредственно с черно-красным флагом в руках, так что американский капеллан не мог не знать, кому именно он оказывает помощь и поддержку", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Кроме того, бойцы 22-го полка обнаружили под Горналем большое количество вооружений, войсковой экипировки и другого сопутствующего снаряжения, включая сухие пайки и тактические аптечки производства стран НАТО. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014223650.html
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курская область
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Шлем с шевроном капеллана США, поддерживавшего "Правый сектор"*, нашли под Горналем
Шлем с шевроном капеллана США, поддерживавшего "Правый сектор"*, нашли под Горналем, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". На шевроне изображен крест, американский и украинский флаги, лозунг на украинском языке и ссылка на сайт в интернете. Выяснилось, что сайт принадлежит американскому капеллану, Рональду Джексону, священнику Баптистской церкви Кливленда. * организация признана террористической и запрещена в России
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россия, курская область, кливленд, валерий герасимов, владимир путин, правый сектор, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Кливленд, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, НАТО
Офицер рассказал о найденном под Горналем шевроне капеллана США

Под Горналем нашли шлем с шевроном поддерживавшего "Правый сектор" капеллана США

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КУРСК, 30 апр - РИА Новости. На найденном бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ под курским Горналем украинском шлеме обнаружен шеврон американского капеллана-баптиста, поддерживавшего "Правый сектор"* (организация признана террористической и запрещена в России), сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
"В Курской области, под Горналем, на каске одного из ликвидированных нами украинских боевиков мы обнаружили шеврон некой американо-украинской религиозной организации. На шевроне изображен крест, американский и украинский флаги, лозунг на украинском языке и ссылка на сайт в интернете. Выяснилось, что сайт принадлежит американскому капеллану, Рональду Джексону, священнику Баптистской церкви Кливленда", - сообщил агентству российский офицер.
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На интернет-странице, размещенной по адресу с найденного шеврона, имеется ссылка на официальный сайт Баптистской церкви Кливленда. Кроме того, на сайте американского священника опубликовано множество призывов оказывать помощь ВСУ и киевскому режиму, а также фотографии передачи таковой помощи на территории, подконтрольной киевскому режиму.
"На сайте американского капеллана имеется и фото с представителями "Правого сектора"*. На ней украинские ультранационалисты позируют для американского баптиста непосредственно с черно-красным флагом в руках, так что американский капеллан не мог не знать, кому именно он оказывает помощь и поддержку", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
Кроме того, бойцы 22-го полка обнаружили под Горналем большое количество вооружений, войсковой экипировки и другого сопутствующего снаряжения, включая сухие пайки и тактические аптечки производства стран НАТО.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКливлендВалерий ГерасимовВладимир ПутинПравый секторВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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