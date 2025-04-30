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Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки - РИА Новости, 30.04.2025
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08:28 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/gorlovka-2014243993.html
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки - РИА Новости, 30.04.2025
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Раненая в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки во вторник мирная жительница скончалась от полученных травм, сообщил в среду мэр города Иван... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:28:00+03:00
2025-04-30T08:28:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 апр – РИА Новости. Раненая в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки во вторник мирная жительница скончалась от полученных травм, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Раненая в результате вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов мирная гражданка скончалась от травм, несовместимых с жизнью", - написал Приходько. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска использовали систему HIMARS при обстреле центра Горловки во вторник, в результате которого пострадали 16 человек, среди них пять сотрудников полиции и годовалый ребенок. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Происшествия
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки

Раненная при обстреле Горловки мирная жительница умерла от полученных травм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 30 апр – РИА Новости. Раненая в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки во вторник мирная жительница скончалась от полученных травм, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"Раненая в результате вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов мирная гражданка скончалась от травм, несовместимых с жизнью", - написал Приходько.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска использовали систему HIMARS при обстреле центра Горловки во вторник, в результате которого пострадали 16 человек, среди них пять сотрудников полиции и годовалый ребенок.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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