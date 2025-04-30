https://ria.ru/20250430/gorlovka-2014243993.html

Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки

Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки - РИА Новости, 30.04.2025

Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки

Раненая в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки во вторник мирная жительница скончалась от полученных травм, сообщил в среду мэр города Иван... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:28:00+03:00

2025-04-30T08:28:00+03:00

2025-04-30T08:28:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 30 апр – РИА Новости. Раненая в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки во вторник мирная жительница скончалась от полученных травм, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Раненая в результате вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов мирная гражданка скончалась от травм, несовместимых с жизнью", - написал Приходько. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска использовали систему HIMARS при обстреле центра Горловки во вторник, в результате которого пострадали 16 человек, среди них пять сотрудников полиции и годовалый ребенок. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, происшествия