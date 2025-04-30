https://ria.ru/20250430/gazprom-2014420432.html
Выручка "Газпрома" в 2024 году выросла на 25 процентов
Выручка "Газпрома" в 2024 году выросла на 25 процентов - РИА Новости, 30.04.2025
Выручка "Газпрома" в 2024 году выросла на 25 процентов
Выручка "Газпрома" по МСФО в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов, его слова... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:41:00+03:00
2025-04-30T16:41:00+03:00
2025-04-30T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Выручка "Газпрома" по МСФО в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов, его слова приводит официальный Telegram-канал."Это второй максимальный результат в истории "Газпрома". Рост выручки обеспечил каждый сегмент бизнеса группы", — отметил он. Чистая прибыль группы "Газпром" составила 1,219 триллиона рублей против убытка в 629,1 миллиарда годом ранее, который во многом, как отметил топ-менеджер, связан с неденежными статьями расходов. "Существенную поддержку чистой прибыли оказало снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам, а также рост процентных доходов от размещения денежных средств, который компенсировал увеличение процентных расходов", — прокомментировал Садыгов.Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 триллиона рублей, что в два раза выше показателя за 2023-й."В 2024 году, в частности, капитальные вложения группы были сокращены на три процента — до 2,4 триллиона рублей, несмотря на инфляционное давление", — пояснил заместитель председателя правления компании.Отмечается, что сокращение вложений произошло благодаря непрерывной работе по контролю операционных и капитальных затрат.Кроме того, "Газпром" поддерживает значительную подушку ликвидности — по итогам 2024-го она составила 1,034 триллиона рублей. Укрепление финансового положения группы также подтверждает снижение показателя чистого долга по итогам прошлого года — он сократился с 2,3 до 1,8.
https://ria.ru/20250423/gazprom-2013049413.html
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экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
Выручка "Газпрома" в 2024 году выросла на 25 процентов
Выручка "Газпрома" в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Выручка "Газпрома" по МСФО
в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов, его слова приводит официальный Telegram-канал
.
"Это второй максимальный результат в истории "Газпрома
". Рост выручки обеспечил каждый сегмент бизнеса группы", — отметил он.
Чистая прибыль группы "Газпром" составила 1,219 триллиона рублей против убытка в 629,1 миллиарда годом ранее, который во многом, как отметил топ-менеджер, связан с неденежными статьями расходов.
"Существенную поддержку чистой прибыли оказало снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам, а также рост процентных доходов от размещения денежных средств, который компенсировал увеличение процентных расходов", — прокомментировал Садыгов.
Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 триллиона рублей, что в два раза выше показателя за 2023-й.
"В 2024 году, в частности, капитальные вложения группы были сокращены на три процента — до 2,4 триллиона рублей, несмотря на инфляционное давление", — пояснил заместитель председателя правления компании.
Отмечается, что сокращение вложений произошло благодаря непрерывной работе по контролю операционных и капитальных затрат.
Кроме того, "Газпром" поддерживает значительную подушку ликвидности — по итогам 2024-го она составила 1,034 триллиона рублей. Укрепление финансового положения группы также подтверждает снижение показателя чистого долга по итогам прошлого года — он сократился с 2,3 до 1,8.