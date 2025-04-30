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Михаил Галустян объявил о разводе - РИА Новости, 30.04.2025
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Шоубиз
 
10:15 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/galustyan-2014264233.html
Михаил Галустян объявил о разводе
Михаил Галустян объявил о разводе - РИА Новости, 30.04.2025
Михаил Галустян объявил о разводе
Шоумен, комик Михаил Галустян сообщил, что они с супругой Викторией приняли решение о разводе, артист отметил, что данное решение станет шансом на что-то новое... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:15:00+03:00
2025-04-30T10:15:00+03:00
шоубиз
россия
михаил галустян
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шоумен, комик Михаил Галустян сообщил, что они с супругой Викторией приняли решение о разводе, артист отметил, что данное решение станет шансом на что-то новое для обоих. "Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.По словам Галустяна, развод - это не конец, а новый этап жизни. "Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них - шанс на что-то новое", - добавил он. Михаил Галустян и Виктория Штефанец были в браке на протяжении 18 лет - с 2007 года. В браке у супругов родились две дочери.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, михаил галустян, общество
Шоубиз, Россия, Михаил Галустян, Общество
Михаил Галустян объявил о разводе

Михаил Галустян объявил о разводе с супругой Викторией Штефанец

© РИА Новости / Виталий БелоусовМихаил Галустян
Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Михаил Галустян. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шоумен, комик Михаил Галустян сообщил, что они с супругой Викторией приняли решение о разводе, артист отметил, что данное решение станет шансом на что-то новое для обоих.
"Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
По словам Галустяна, развод - это не конец, а новый этап жизни. "Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них - шанс на что-то новое", - добавил он.
Михаил Галустян и Виктория Штефанец были в браке на протяжении 18 лет - с 2007 года. В браке у супругов родились две дочери.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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