https://ria.ru/20250430/galustyan-2014264233.html
Михаил Галустян объявил о разводе
Михаил Галустян объявил о разводе - РИА Новости, 30.04.2025
Михаил Галустян объявил о разводе
Шоумен, комик Михаил Галустян сообщил, что они с супругой Викторией приняли решение о разводе, артист отметил, что данное решение станет шансом на что-то новое... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:15:00+03:00
2025-04-30T10:15:00+03:00
2025-04-30T10:15:00+03:00
шоубиз
россия
михаил галустян
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751466806_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_a8e6fb9a8d1d78e4609cceb522f23a75.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шоумен, комик Михаил Галустян сообщил, что они с супругой Викторией приняли решение о разводе, артист отметил, что данное решение станет шансом на что-то новое для обоих. "Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.По словам Галустяна, развод - это не конец, а новый этап жизни. "Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них - шанс на что-то новое", - добавил он. Михаил Галустян и Виктория Штефанец были в браке на протяжении 18 лет - с 2007 года. В браке у супругов родились две дочери.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250224/galustjane-2001307015.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751466806_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_38f1d8ec4d940fe2494e370bbccd8071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил галустян, общество
Шоубиз, Россия, Михаил Галустян, Общество
Михаил Галустян объявил о разводе
Михаил Галустян объявил о разводе с супругой Викторией Штефанец
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шоумен, комик Михаил Галустян сообщил, что они с супругой Викторией приняли решение о разводе, артист отметил, что данное решение станет шансом на что-то новое для обоих.
"Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
По словам Галустяна, развод - это не конец, а новый этап жизни. "Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них - шанс на что-то новое", - добавил он.
Михаил Галустян
и Виктория Штефанец были в браке на протяжении 18 лет - с 2007 года. В браке у супругов родились две дочери.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская