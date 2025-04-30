https://ria.ru/20250430/fsb-2014290555.html

Появилось фото украинского агента, готовившего теракт в ХМАО

Появилось фото украинского агента, готовившего теракт в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025

Появилось фото украинского агента, готовившего теракт в ХМАО

ФСБ обнародовала фотографию агента спецслужб Украины, передавшего гражданину Молдавии части бомбы для совершения теракта против российского военного в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:24:00+03:00

2025-04-30T11:24:00+03:00

2025-04-30T11:24:00+03:00

украина

молдавия

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ФСБ обнародовала фотографию агента спецслужб Украины, передавшего гражданину Молдавии части бомбы для совершения теракта против российского военного в Ханты-Мансийском автономном округе. Уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили теракт в Ханты-Мансийске против российского военнослужащего, сообщила ФСБ. Когда украинские агенты собирали бомбу, произошла детонация, были разрушены две квартиры. С травмами в больницы попали пять человек, в том числе готовившие теракт. Также задержан гражданин Молдавии, который привез в Россию компоненты для взрывчатки, полученные от спецслужб Украины. На фотографии показан лысый бородатый мужчина. "Агент украинских спецслужб, гражданин Украины Павлюк Валентин, 1986 г.р.", - гласит подпись под фото.

https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html

https://ria.ru/20250430/jugra-2014261335.html

украина

молдавия

ханты-мансийский автономный округ

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украина, молдавия, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, происшествия