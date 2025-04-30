https://ria.ru/20250430/fsb-2014268930.html

Задержанный украинец признался, что теракт готовился против военного в ХМАО

Задержанный украинец признался, что теракт готовился против военного в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025

Задержанный украинец признался, что теракт готовился против военного в ХМАО

Задержанный выходец из Украины признал, что готовил теракт против высокопоставленного военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), заявили в ФСБ. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:29:00+03:00

2025-04-30T10:29:00+03:00

2025-04-30T10:29:00+03:00

украина

россия

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014258736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08a3d137a73e6319ba880fb1685dfa4a.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный выходец из Украины признал, что готовил теракт против высокопоставленного военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), заявили в ФСБ. В среду ФСБ сообщила о задержании и аресте граждан РФ, Белоруссии и Молдавии, причастных к подготовке теракта в ХМАО в отношении военнослужащего добровольческого батальона. "Получил задачу совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ 2025-04-30T10:29 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, безопасность