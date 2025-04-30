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Задержанный украинец признался, что теракт готовился против военного в ХМАО
Задержанный украинец признался, что теракт готовился против военного в ХМАО - РИА Новости, 30.04.2025
Задержанный украинец признался, что теракт готовился против военного в ХМАО
Задержанный выходец из Украины признал, что готовил теракт против высокопоставленного военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), заявили в ФСБ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:29:00+03:00
2025-04-30T10:29:00+03:00
2025-04-30T10:29:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Задержанный выходец из Украины признал, что готовил теракт против высокопоставленного военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), заявили в ФСБ. В среду ФСБ сообщила о задержании и аресте граждан РФ, Белоруссии и Молдавии, причастных к подготовке теракта в ХМАО в отношении военнослужащего добровольческого батальона. "Получил задачу совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур", - сказал задержанный.
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Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре
Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ
2025-04-30T10:29
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украина, россия, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, безопасность
Украина, Россия, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Безопасность
Задержанный украинец признался, что теракт готовился против военного в ХМАО
ФСБ: задержанный украинец признался, что теракт готовился против военного в ХМАО