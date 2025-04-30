https://ria.ru/20250430/fsb-2014255503.html

В Ханты-Мансийске взорвалась бомба, которую собирали украинские агенты

В Ханты-Мансийске взорвалась бомба, которую собирали украинские агенты - РИА Новости, 30.04.2025

В Ханты-Мансийске взорвалась бомба, которую собирали украинские агенты

Уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили в Ханты-Мансийске теракт против российского военнослужащего и допустили детонацию... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:46:00+03:00

2025-04-30T09:46:00+03:00

2025-04-30T11:16:00+03:00

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили в Ханты-Мансийске теракт против российского военнослужащего и допустили детонацию самодельной бомбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пресечена противоправная деятельность агентов украинских спецслужб — вступившего в российское гражданство уроженца Украины, 1980 года рождения, и гражданина Белоруссии, 1976 года рождения", — говорится в релизе.Целью был боец добровольческого батальона Минобороны, участвующий в специальной военной операции, уточнили в спецслужбе.Когда злоумышленники собирали самодельную бомбу, произошла непроизвольная детонация. В результате разрушены две квартиры многоэтажки в Ханты-Мансийске. Пять человек попали в больницу с травмами различной степени тяжести, среди них и готовившие теракт.Кроме того, сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии, 1977 года рождения. На личном микроавтобусе "Мерседес Спринтер" он доставил в Ханты-Мансийск транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты бомбы, замаскированные под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу. Их передал ему в Ивано-Франковске агент украинских спецслужб гражданин Украины Валентин Павлюк, 1986 года рождения.На допросе уроженец Украины рассказал, что приехал в Россию из Ивано-Франковской области. Украинские спецслужбы завербовали его в начале года и дали задание совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур.По словам второго задержанного, в его обязанности входили получение и перевозка компонентов взрывного устройства, а также его сборка. Кроме того, он должен был собирать информацию о высокопоставленном силовике, против которого готовили теракт.Третий задержанный, гражданин Молдавии, рассказал, что в марте получил из Киева задание перевезти посылку с Украины в Нижневартовск.Следственный комитет возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. Всех фигурантов отправили под стражу. Следствие продолжается.В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы с попустительства режима президента Молдавии Майи Санду продолжают использовать территорию республики и ее граждан для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами террора и последующей заброски в Россию для совершения терактов и диверсий.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html

https://ria.ru/20250424/fsb--2013120041.html

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

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белоруссия

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Видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба СК опубликовал видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба. В ведомстве говорят, что взрыв произошел 12 апреля, все фигуранты дела уже арестованы. 2025-04-30T09:46 true PT1M43S

Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ 2025-04-30T09:46 true PT1M48S

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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, белоруссия, киев, происшествия