В Ханты-Мансийске взорвалась бомба, которую собирали украинские агенты
ФСБ: в ХМАО у готовивших теракт украинских агентов взорвалась самодельная бомба
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили в Ханты-Мансийске теракт против российского военнослужащего и допустили детонацию самодельной бомбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пресечена противоправная деятельность агентов украинских спецслужб — вступившего в российское гражданство уроженца Украины, 1980 года рождения, и гражданина Белоруссии, 1976 года рождения", — говорится в релизе.
Целью был боец добровольческого батальона Минобороны, участвующий в специальной военной операции, уточнили в спецслужбе.
Когда злоумышленники собирали самодельную бомбу, произошла непроизвольная детонация. В результате разрушены две квартиры многоэтажки в Ханты-Мансийске. Пять человек попали в больницу с травмами различной степени тяжести, среди них и готовившие теракт.
Взрыв в Ханты-Мансийске прогремел 12 апреля. Местные СМИ тогда писали о взрыве бытового газа. Региональное правительство и главк МЧС сообщали о пожаре на площади 70 квадратных метров. Из дома эвакуировали 35 человек, пятеро получили легкие травмы.
Кроме того, сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии, 1977 года рождения. На личном микроавтобусе "Мерседес Спринтер" он доставил в Ханты-Мансийск транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты бомбы, замаскированные под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу. Их передал ему в Ивано-Франковске агент украинских спецслужб гражданин Украины Валентин Павлюк, 1986 года рождения.
На допросе уроженец Украины рассказал, что приехал в Россию из Ивано-Франковской области. Украинские спецслужбы завербовали его в начале года и дали задание совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур.
По словам второго задержанного, в его обязанности входили получение и перевозка компонентов взрывного устройства, а также его сборка. Кроме того, он должен был собирать информацию о высокопоставленном силовике, против которого готовили теракт.
Третий задержанный, гражданин Молдавии, рассказал, что в марте получил из Киева задание перевезти посылку с Украины в Нижневартовск.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. Всех фигурантов отправили под стражу. Следствие продолжается.
В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы с попустительства режима президента Молдавии Майи Санду продолжают использовать территорию республики и ее граждан для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами террора и последующей заброски в Россию для совершения терактов и диверсий.