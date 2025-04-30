https://ria.ru/20250430/fsb-2014244149.html
В ФСБ рассказали, как заявить в спецслужбу о возможном преступлении
В ФСБ рассказали, как заявить в спецслужбу о возможном преступлении - РИА Новости, 30.04.2025
В ФСБ рассказали, как заявить в спецслужбу о возможном преступлении
Заявление о возможном преступлении или на любую другую тему, подаваемое в Федеральную службу безопасности, должно быть оформлено необходимым образом, рассказал... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:29:00+03:00
2025-04-30T08:29:00+03:00
2025-04-30T08:29:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
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безопасность
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заявление о возможном преступлении или на любую другую тему, подаваемое в Федеральную службу безопасности, должно быть оформлено необходимым образом, рассказал в интервью РИА Новости начальник приемной ФСБ. В московском регионе человек со своим вопросом может обратиться не только в приемную ФСБ России по адресу Москва, улица Кузнецкий мост, 22, но и в приемную Управления ФСБ по Москве и Московской области на улице Большая Лубянка, дом 20, рассказал собеседник агентства. "Граждане также могут обратиться в территориальные органы безопасности по месту жительства, воспользоваться электронной приёмной на официальном сайте ФСБ России, направить обращение почтой", - добавил начальник приемной ФСБ. "С сообщениями о преступлении следует обращаться в территориальные органы безопасности, так как в их составе есть следственные подразделения. Кроме того, с сообщениями о преступлении можно обратиться в Следственное управление ФСБ России, располагающееся по адресу: город Москва, улица Энергетическая, дом 3А", - отметил он. Начальник приемной ФСБ пояснил, как оформить заявление. "Письменное обращение должно содержать наименование органа безопасности, которому оно адресуется, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, подавшего обращение, почтовый или электронный адрес, по которому будет направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную подпись заявителя и дату. На обращение, не содержащее фамилию и адрес лица, подавшего его, ответ не дается. Все эти требования изложены в Федеральном законе "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". С данным законом можно при желании ознакомиться в приемной ФСБ России", - сказал он.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014234484.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заявление о возможном преступлении или на любую другую тему, подаваемое в Федеральную службу безопасности, должно быть оформлено необходимым образом, рассказал в интервью РИА Новости начальник приемной ФСБ.
В московском регионе человек со своим вопросом может обратиться не только в приемную ФСБ России
по адресу Москва
, улица Кузнецкий мост, 22, но и в приемную Управления ФСБ по Москве и Московской области
на улице Большая Лубянка, дом 20, рассказал собеседник агентства.
"Граждане также могут обратиться в территориальные органы безопасности по месту жительства, воспользоваться электронной приёмной на официальном сайте ФСБ России, направить обращение почтой", - добавил начальник приемной ФСБ.
"С сообщениями о преступлении следует обращаться в территориальные органы безопасности, так как в их составе есть следственные подразделения. Кроме того, с сообщениями о преступлении можно обратиться в Следственное управление ФСБ России, располагающееся по адресу: город Москва, улица Энергетическая, дом 3А", - отметил он.
Начальник приемной ФСБ пояснил, как оформить заявление.
"Письменное обращение должно содержать наименование органа безопасности, которому оно адресуется, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, подавшего обращение, почтовый или электронный адрес, по которому будет направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную подпись заявителя и дату. На обращение, не содержащее фамилию и адрес лица, подавшего его, ответ не дается. Все эти требования изложены в Федеральном законе "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". С данным законом можно при желании ознакомиться в приемной ФСБ России", - сказал он.