https://ria.ru/20250430/fsb-2014238823.html

В ФСБ рассказали о схеме мошенников с "секретными операциями"

В ФСБ рассказали о схеме мошенников с "секретными операциями" - РИА Новости, 30.04.2025

В ФСБ рассказали о схеме мошенников с "секретными операциями"

Мошенники крадут деньги у своих жертв под предлогом "секретных операций" органов государственной безопасности РФ, рассказал в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T06:51:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мошенники крадут деньги у своих жертв под предлогом "секретных операций" органов государственной безопасности РФ, рассказал в интервью РИА Новости начальник приемной ФСБ России. По его словам, круг вопросов, с которыми граждане обращаются в приемную спецслужбы, обширен - от тем, касающихся оперативно-служебной деятельности ФСБ, до бытовых вопросов. "Отдельно хотел бы затронуть тему, связанную с обращениями в приемную о фактах мошенничества. Преступники рассылают людям через популярные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp, "липовые" повестки и постановления от имени ФСБ России, вводят их в заблуждение под предлогом проведения "секретных операций", похищают их денежные средства", - сказал начальник приемной. "Хочу еще раз предупредить граждан, что сотрудники ФСБ России никогда не звонят и не пишут в социальных сетях, не пересылают гражданам фотографии своих служебных удостоверений и не предлагают перевести деньги на "безопасный или страховой счет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014236983.html

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