https://ria.ru/20250430/fsb-2014236983.html

ФСБ призвала россиян не бояться сообщать о преступлениях

ФСБ призвала россиян не бояться сообщать о преступлениях - РИА Новости, 30.04.2025

ФСБ призвала россиян не бояться сообщать о преступлениях

Гражданам, желающим сообщить в Федеральную службу безопасности России о том или ином преступлении, не надо волноваться: их внимательно выслушают специально... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T05:41:00+03:00

2025-04-30T05:41:00+03:00

2025-04-30T05:41:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Гражданам, желающим сообщить в Федеральную службу безопасности России о том или ином преступлении, не надо волноваться: их внимательно выслушают специально подготовленные сотрудники, а анонимность заявителя полностью гарантируется, рассказал в интервью РИА Новости начальник приемной ФСБ. "Со всеми обратившимися в приемную ФСБ России гражданами беседуют сотрудники приемной. Если содержание обращения относится к компетенции органов безопасности, то для встречи с заявителем может быть приглашен сотрудник оперативного подразделения. В других случаях мы даем гражданину рекомендации, куда еще можно обратиться", - сказал он. Законом "О Федеральной службе безопасности" определены основные направления деятельности ФСБ - контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, борьба с преступностью, разведывательная деятельность, пограничная деятельность, обеспечение информационной безопасности и иные, напомнил собеседник агентства. "По этим вопросам, повторюсь, с гражданином беседу проводит приглашенный сотрудник соответствующего подразделения... Все сотрудники у нас имеют за плечами значительный опыт работы в органах безопасности и соответствующую профессиональную подготовку. Они умеют внимательно выслушать человека, вникнуть в просьбу и при необходимости проконсультировать, как разрешить проблему", - добавил начальник приемной. Факт любого обращения в приемную ФСБ России не подлежит огласке сотрудниками органов безопасности, подчеркнул он. "Конфиденциальность каждого заявления, персональных данных заявителя и сути вопроса гарантированы", - сказал начальник приемной.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014234484.html

https://ria.ru/20250423/fsb-2013040569.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)