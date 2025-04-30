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В ФСБ рассказали, какие сведения служба получает от граждан - РИА Новости, 30.04.2025
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04:43 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/fsb-2014234484.html
В ФСБ рассказали, какие сведения служба получает от граждан
В ФСБ рассказали, какие сведения служба получает от граждан - РИА Новости, 30.04.2025
В ФСБ рассказали, какие сведения служба получает от граждан
Федеральная служба безопасности РФ нередко получает от граждан сведения не только о готовящихся терактах, но и о хищениях из бюджета и бездействии... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T04:43:00+03:00
2025-04-30T04:43:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ нередко получает от граждан сведения не только о готовящихся терактах, но и о хищениях из бюджета и бездействии правоохранителей, рассказал в интервью РИА Новости начальник приемной ФСБ. "Граждане, занимающие активную жизненную позицию, нередко обращаются с предложениями об оказании содействия органам безопасности, с информацией о готовящихся террористических актах, сообщениями о хищении бюджетных средств, бездействии сотрудников правоохранительных органов, несогласием с вынесенными судебными решениями", - сказал он. "В последнее время участились обращения, поступающие от граждан бывших союзных республик, связанные с пересечением государственной границы Российской Федерации", - добавил начальник приемной.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014231494.html
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россия, фсб
Россия, ФСБ
В ФСБ рассказали, какие сведения служба получает от граждан

Граждане сообщают в ФСБ о хищениях из бюджета и бездействии правоохранителей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ на Лубянской площади
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание ФСБ на Лубянской площади. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ нередко получает от граждан сведения не только о готовящихся терактах, но и о хищениях из бюджета и бездействии правоохранителей, рассказал в интервью РИА Новости начальник приемной ФСБ.
"Граждане, занимающие активную жизненную позицию, нередко обращаются с предложениями об оказании содействия органам безопасности, с информацией о готовящихся террористических актах, сообщениями о хищении бюджетных средств, бездействии сотрудников правоохранительных органов, несогласием с вынесенными судебными решениями", - сказал он.
"В последнее время участились обращения, поступающие от граждан бывших союзных республик, связанные с пересечением государственной границы Российской Федерации", - добавил начальник приемной.
Вывеска приемной ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В приемной ФСБ рассказали, какая тема обращений граждан стала актуальной
03:18
 
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