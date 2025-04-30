https://ria.ru/20250430/fsb-2014231494.html
В приемной ФСБ рассказали, какая тема обращений граждан стала актуальной
В приемной ФСБ рассказали, какая тема обращений граждан стала актуальной - РИА Новости, 30.04.2025
В приемной ФСБ рассказали, какая тема обращений граждан стала актуальной
Содействие российским бойцам, участвующим в специальной военной операции, стало актуальной темой обращений в приемную Федеральной службы безопасности РФ,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:18:00+03:00
2025-04-30T03:18:00+03:00
2025-04-30T03:18:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Содействие российским бойцам, участвующим в специальной военной операции, стало актуальной темой обращений в приемную Федеральной службы безопасности РФ, рассказал в интервью РИА Новости начальник приемной ФСБ. По его словам, приемная ФСБ - это место, куда может лично прийти человек со своими проблемами, предложениями и жалобами. "Это своеобразное "окно", через которое можно подать свое обращение в органы Федеральной службы безопасности. В приемной ФСБ России круглосуточно принимаются письменные и устные обращения граждан, даются консультации о порядке подготовки и подачи заявлений", - добавил он. "Мы с уважением относимся к любому обратившемуся и исходим из принципов законности, гуманизма, уважения и соблюдения прав и свобод гражданина и человека", - подчеркнул начальник приемной. По его словам, ежедневно в приемную обращаются около 50 человек. Часть из них приходит лично, некоторые пользуются телефонной связью, а круг вопросов, с которыми граждане обращаются в приемную ФСБ России, обширен - от тем, касающихся оперативно-служебной деятельности Федеральной службы безопасности, до решения различных бытовых вопросов. "Иногда люди говорят: "Вы наша последняя надежда!" - сказал собеседник агентства. "С начала специальной военной операции актуальными темами обращений стали: оказание содействия в поиске и обмене попавших в плен военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, предложения о ведении боевых действий, устранение препятствий в волонтерской деятельности", - добавил начальник приемной.
https://ria.ru/20250429/bespilotnik-2014012309.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В приемной ФСБ рассказали, какая тема обращений граждан стала актуальной
Содействие участникам СВО стало актуальной темой обращений в приемную ФСБ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Содействие российским бойцам, участвующим в специальной военной операции, стало актуальной темой обращений в приемную Федеральной службы безопасности РФ, рассказал в интервью РИА Новости начальник приемной ФСБ.
По его словам, приемная ФСБ
- это место, куда может лично прийти человек со своими проблемами, предложениями и жалобами. "Это своеобразное "окно", через которое можно подать свое обращение в органы Федеральной службы безопасности. В приемной ФСБ России
круглосуточно принимаются письменные и устные обращения граждан, даются консультации о порядке подготовки и подачи заявлений", - добавил он.
"Мы с уважением относимся к любому обратившемуся и исходим из принципов законности, гуманизма, уважения и соблюдения прав и свобод гражданина и человека", - подчеркнул начальник приемной.
По его словам, ежедневно в приемную обращаются около 50 человек. Часть из них приходит лично, некоторые пользуются телефонной связью, а круг вопросов, с которыми граждане обращаются в приемную ФСБ России, обширен - от тем, касающихся оперативно-служебной деятельности Федеральной службы безопасности, до решения различных бытовых вопросов. "Иногда люди говорят: "Вы наша последняя надежда!" - сказал собеседник агентства.
"С начала специальной военной операции актуальными темами обращений стали: оказание содействия в поиске и обмене попавших в плен военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, предложения о ведении боевых действий, устранение препятствий в волонтерской деятельности", - добавил начальник приемной.