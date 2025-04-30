https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

ФСБ рассекретила документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ рассекретила документы о самоубийстве Гитлера - РИА Новости, 30.04.2025

ФСБ рассекретила документы о самоубийстве Гитлера

Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T01:30:00+03:00

2025-04-30T01:30:00+03:00

2025-04-30T07:47:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад. Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года в Берлине, окруженном советскими войсками. В опубликованных сейчас документах приводятся дополнительные подробности того, что происходило в бункере Гитлера до и после самоубийства нацистского фюрера. Последние дни Третьего рейхаБерлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года, и уже 21 апреля части Красной армии ворвались на северо-восточную окраину Берлина. Взятие столицы Третьего рейха в апреле 1945-го и разгром нацистской Германии стали кульминацией Великой Отечественной войны. Тридцатого апреля 1945 года части Красной армии начали бои в районе правительственного квартала и имперской канцелярии, в подземном убежище ("фюрербункере"), в котором скрывался рейхсканцлер Адольф Гитлер со своими приближенными. В этот же день нацистский фюрер и его жена Ева Браун покончили жизнь самоубийством.Первого мая гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс и его жена Магда, находившиеся там же, также свели счеты с жизнью, предварительно убив своих шестерых детей. В ночь на 2 мая оставшиеся в "фюрербункере" нацистские руководители во главе с рейхсляйтером Мартином Борманом, личная охрана Гитлера и обслуживающий персонал предприняли попытку несколькими группами вырваться из окружения. Многие из тех, кто участвовал в прорыве, либо погибли (в их числе Борман), либо были взяты в плен частями Красной армии. Накануне штурма Берлина советские органы госбезопасности организовали работу по розыску нацистских военных преступников. Для этого в Берлине при Управлении контрразведки (УКР) "Смерш" 1-го Белорусского фронта была создана Центральная оперативная группа (ЦОГ) под руководством заместителя начальника УКР "Смерш" 1-го Белорусского фронта генерал-майора Григория Мельникова. Разыскные мероприятия в столице Германии проводили сотрудники следственной части Разведывательного отдела штаба 1-го Белорусского фронта, следственного отдела Разведывательного управления Генерального штаба Красной армии и сотрудники отделов контрразведки (ОКР) "Смерш" 3-й Ударной армии и 79-го стрелкового корпуса, а также УКР "Смерш" 1-го Белорусского фронта. Опергруппы "Смерш" задержали нескольких лиц из ближайшего окружения Гитлера. В их числе командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг; личный пилот Гитлера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур; начальник Имперской службы безопасности (охрана высших государственных и партийных деятелей) группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер; личный представитель ВМС при ставке Гитлера вице-адмирал Ганс Фосс; начальник Центрального района обороны Берлина бригадефюрер СС Вильгельм Монке; старший камердинер фюрера штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге; личный адъютант Гитлера штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше и другие. Самоубийство Гитлера Пятого мая 1945 года в саду имперской канцелярии сотрудники ОКР "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта в воронке от авиабомбы обнаружили сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины. Тела находились в трех метрах от входа в бомбоубежище и были засыпаны слоем земли. Восьмого мая 1945 года было готово заключение судебно-медицинского исследования трупа мужчины, предположительно принадлежащего Гитлеру. В том числе эксперты внимательно изучили "челюсти с большим количеством искусственных мостиков, коронок и пломб". Десятого мая 1945 года была допрошена Кете Гойзерман — помощница личного зубного врача Гитлера, профессора Хуго Блашке. Одиннадцатого мая 1945-го дал показания зубной техник Фриц Эхтман, изготовлявший зубные протезы для Гитлера. "Оба свидетеля дали подробные описания зубов Гитлера по памяти. Характерные признаки мостиков, коронок и зубных пломб точно совпали с записями в зубной стоматологической карте и рентгеновскими снимками, имевшимися в распоряжении следователей "Смерш". Каждому из них по отдельности предъявили для опознания челюсти, изъятые из мужского черепа. Гойзерман и Эхтман без колебаний признали, что челюсти принадлежат рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру", — отметил Центр общественных связей ФСБ.Вскоре всех задержанных из Берлина сосредоточили в лагере для военнопленных в польской Познани, а оттуда большинство из них перевезли в Москву для выяснения подробностей самоубийства Гитлера и местонахождения других нацистских главарей. В первой декаде мая в Москву самолетом доставили Вайдлинга, Раттенхубера, Баура, Фосса, Гюнше и других пленных из числа охранников и обслуживающего персонала имперской канцелярии. В результате работы военным контрразведчикам удалось достаточно точно реконструировать события, происходившие в "фюрербункере" в период с 20 по 30 апреля 1945 года и установить обстоятельства самоубийства Гитлера. Десятого мая 1945 года в Москве личного адъютанта Гитлера Гюнше поместили в тюремную камеру, в которой содержались два военнопленных германских офицера: полковники Артур Шварц и Генрих Готтлоб Ремлингер. Через неделю, 17 мая, полковник Ремлингер написал следователю заявление, в котором сообщил сведения, полученные от Гюнше. По словам Ремлингера, ему со Шварцем удалось убедить Гюнше в том, что "события в Германии, особенно же самоубийство Гитлера, освобождают его от присяги, которую он давал фюреру, и теперь после полного разгрома Германии и национал-социалистской системы нет никаких причин скрывать от русских события, разыгравшиеся в ставке, так как это имеет теперь только историческое значение". В течение 18-19 мая 1945 года Гюнше подробно допросили по вопросам, интересовавшим советское следствие. "Однако по неизвестной причине один из главных (если не самый главный!) свидетель смерти фюрера, его старший камердинер Гейнц Линге из Познани был направлен в лагерь военнопленных в Кохтла-Ярве, где находился до октября 1945 года. Затем его перевезли в Таллин в распоряжение Отдела по делам военнопленных и интернированных (ОПВИ) Эстонской ССР", — рассказали в ЦОС ФСБ. Отмечается, что ранее малоизвестные документальные материалы в отношении Линге и Гюнше недавно рассекретили сотрудники архива Управления ФСБ России по Ивановской области. "Линге, по показаниям ранее арестованных лиц из ближайшего окружения Гитлера, был первым из тех, кто зашел в апартаменты Гитлера после его самоубийства", — добавили в ЦОС ФСБ. Имитация героизмаНа допросе 11 мая 1945 года начальник Имперской службы безопасности Раттенхубер показал: "В 16.00 30.4.1945 г. после того, как мною были проверены посты, я пришел в бетонированное убежище фюрера. Штурмбаннфюрер Линге сообщил мне, что фюрера уже больше нет в живых и что сегодня он, Линге, выполнил самый тяжелый приказ в своей жизни"."Линге сообщил мне, что ему сегодня Гитлер приказал выйти из комнаты и если в течение 10 минут он ничего не услышит, снова войти в комнату и выполнить его приказ. Так как в это время он положил пистолет Гитлера на стол в передней, то мне стало понятным, что он подразумевал под самым тяжелым приказанием фюрера и откуда возникло пятно крови на ковре", — добавил Раттенхубер. По словам допрашиваемого, на основании изложенного он пришел к выводу, что по истечении 10 минут после самоубийства Гитлера Линге выстрелил в него. В ЦОС ФСБ отметили, что Линге таким образом хотел "героизировать смерть" Гитлера.Шестнадцатого декабря 1945 года Линге доставили в Москву и поместили в Бутырскую тюрьму НКВД СССР. В течение следующих двух дней Линге написал собственноручные показаниях о событиях перед капитуляцией нацистской Германии, происходивших в ставке Гитлера. По словам Линге, "30 апреля днем без четверти четыре Гитлер пришел в кабинет Геббельса, чтобы проститься с ним". "Я был как раз в приемной. Геббельс хотел было пригласить Гитлера в свою комнату, но Гитлер отказался, заметив, что решение его неизменно. Он простился с г-жей Геббельс и д-ром Геббельсом и ушел обратно в свой кабинет. Я и гауптшарфюрер Крюгер последовали за ним. Гитлер сказал, что мы должны попытаться прорваться на запад, чтобы попасть в руки союзников. Он мне еще раз напомнил о моем задании и о портрете Фридриха Великого. Я выразил ему свою преданность и обещал оставаться верным ему в мыслях. Затем я и Крюгер вышли из кабинета", — показал Линге. Линге в своих показаниях утверждал, что вместе с Борманом заворачивал тело Гитлера в одеяло, чтобы потом вынести в парк. Затем туда же вынесли тело Евы Браун. Позже, 29-30 декабря 1945 года, Линге написал собственноручные показания "Дополнения к вопросу о самоубийстве Гитлера". В частности, Линге отметил причины, побудившие Гитлера покончить самоубийством: "1) совершенно бессмысленно продолжать борьбу, 2) боязнь Гитлера попытаться прорваться из Берлина, 3) плохое физическое состояние Гитлера, которое не могло уже вынести никаких лишений, а также мания величия, которая не позволяла Гитлеру преклониться перед победителем и вступить с ним в переговоры". "Двойник Гитлера не мог покончить самоубийством, потому что: 1) у Гитлера не было двойника, 2) покинуть помещение Гитлеру было невозможно, так как из помещения был только один выход", — отметил Линге. "Стоит обратить внимание, что Линге неоднократно уточнял свои показания",—- указали в ЦОС ФСБ. В августе 1948 года Линге и Гюнше освободили из тюрьмы и до осени 1949 года они занялись "литературным" трудом, воспоминаниями о своей службе в окружении Гитлера.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011401019.html

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https://ria.ru/20250430/dokumenty-2014223524.html

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