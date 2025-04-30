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Лучшие фото РИА Новости, апрель 2025 года - РИА Новости, 30.04.2025
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10:20 30.04.2025
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Лучшие фото РИА Новости, апрель 2025 года
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2025 года - РИА Новости, 30.04.2025
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2025 года
Предлагаем вниманию читателей сайта самые интересные и примечательные события уходящего месяца на кадрах апрельской фотохроники РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:20:00+03:00
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фото
россия
в мире
весна
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Предлагаем вниманию читателей сайта самые интересные и примечательные события уходящего месяца на кадрах апрельской фотохроники РИА Новости.
россия
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Фото, Россия, В мире, Весна

Лучшие фото РИА Новости, апрель 2025 года

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Предлагаем вниманию читателей сайта самые интересные и примечательные события уходящего месяца на кадрах апрельской фотохроники РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Участница турнира по бальным танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце.

Участница турнира по бальным танцам Кубок Кремля - Гордость России! в Государственном Кремлевском Дворце

Участница турнира по бальным танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 28
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур. Пуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур. Пуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 28
© РИА Новости / Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве.

© РИА Новости / Сергей Савостьянов
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3 из 28
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка" на набережной реки Казанки вдоль экстрим-парка "Урам" в Казани.

Волонтёры развернули 300-метровую георгиевскую ленту в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на набережной реки Казанки вдоль экстрим-парка Урам в Казани

Волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка" на набережной реки Казанки вдоль экстрим-парка "Урам" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 28
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российский военнослужащий в Судже.

Военнослужащий РФ в Судже

Российский военнослужащий в Судже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 28
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Навка и Петр Чернышев выступают на творческом вечере "Больше чем шоу" в многофункциональном спортивном комплексе "Навка Арена" в Москве.
Татьяна Навка и Петр Чернышев выступают на творческом вечере Больше чем шоу в многофункциональном спортивном комплексе Навка Арена в Москве
Татьяна Навка и Петр Чернышев выступают на творческом вечере "Больше чем шоу" в многофункциональном спортивном комплексе "Навка Арена" в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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6 из 28
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Освящение вербы в соборе Казанской иконы Божией Матери в Вербное воскресенье.

Освящение вербы в соборе Казанской иконы Божией Матери в Вербное воскресенье

Освящение вербы в соборе Казанской иконы Божией Матери в Вербное воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 28
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМотофристайл на 18-м ежегодном фестивале экстремальных видов спорта "Прорыв" в спортивном комплексе "ЦСКА Арена" в Москве.
Мотофристайл на 18-м ежегодном фестивале экстремальных видов спорта Прорыв в спортивном комплексе ЦСКА Арена в Москве
Мотофристайл на 18-м ежегодном фестивале экстремальных видов спорта "Прорыв" в спортивном комплексе "ЦСКА Арена" в Москве.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 28
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север" на занятиях по огневой подготовке в Курской области.

Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск Север ВС РФ на занятиях по огневой подготовке в Курской области

Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север" на занятиях по огневой подготовке в Курской области.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 28
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Игрок ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в своей карьере в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Игрок ХК Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в своей карьере в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На экране - Уэйн Гретцки

Игрок ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в своей карьере в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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10 из 28
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участники традиционного факельного шествия в Ереване, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

Участники традиционного факельного шествия в Ереване, посвященного памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции

Участники традиционного факельного шествия в Ереване, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

© РИА Новости / Стрингер
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11 из 28
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПодготовка к показам Volga Fashion Week в Москве.
Подготовка к показам Volga Fashion Week в Москве
Подготовка к показам Volga Fashion Week в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 28
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Скульптура йети (снежного человека) на вершине горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области.

Скульптура Йети (снежного человека) на вершине горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области

Скульптура йети (снежного человека) на вершине горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 28
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоказ капсульной коллекции Московского художественно-промышленного института (МХПИ) "Небесные ласточки" на Российском форуме индустрии дизайна в Национальном центре "Россия" в Москве.
Показ капсульной коллекции Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Небесные ласточки на Российском форуме индустрии дизайна в Национальном центре Россия в Москве
Показ капсульной коллекции Московского художественно-промышленного института (МХПИ) "Небесные ласточки" на Российском форуме индустрии дизайна в Национальном центре "Россия" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 28
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетительница на ярмарке современного искусства "Арт Россия" в Гостином Дворе в Москве.

Посетительница на ярмарке современного искусства Арт Россия в Гостином дворе в Москве

Посетительница на ярмарке современного искусства "Арт Россия" в Гостином Дворе в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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15 из 28
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Автомобили на федеральной трассе Р-257 "Енисей" на участке лесостепи, выгоревшей в результате природного пожара в урочище Терский Лог в Республике Хакасия.

Автомобили на федеральной автотрассе Р-257 Енисей на участке лесостепи, выгоревшей в результате природного пожара в урочище Терский лог в Республике Хакасия

Автомобили на федеральной трассе Р-257 "Енисей" на участке лесостепи, выгоревшей в результате природного пожара в урочище Терский Лог в Республике Хакасия.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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16 из 28
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участницы конкурса "Мисс Шерегеш" перед спуском с горы на лыжах и сноубордах на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе.

Участницы конкурса Мисс Шерегеш перед спуском с горы на лыжах и сноубордах на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

Участницы конкурса "Мисс Шерегеш" перед спуском с горы на лыжах и сноубордах на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 28
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкГости на Санкт-Петербургской неделе моды (St. Petersburg Fashion Week) в Александринском театре.
Гости на Санкт-Петербургской неделе моды (St. Petersburg Fashion Week) в Александринском театре
Гости на Санкт-Петербургской неделе моды (St. Petersburg Fashion Week) в Александринском театре.
© РИА Новости / Артем Пряхин
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18 из 28
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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19 из 28
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастница конкурса индийских танцев в рамках 17-го индийского фестиваля красок "Холи Мела" на территории культурно-национального центра "СИТА" в Москве.
Участница конкурса индийских танцев в рамках 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве
Участница конкурса индийских танцев в рамках 17-го индийского фестиваля красок "Холи Мела" на территории культурно-национального центра "СИТА" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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20 из 28
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Сцена из балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке балетмейстера Сергея Боброва в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

Сцена из балета П. И. Чайковского Лебединое озеро в постановке балетмейстера Сергея Боброва в Театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского в Красноярске

Сцена из балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке балетмейстера Сергея Боброва в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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21 из 28
© РИА Новости / Лидия Станченко | Перейти в медиабанк

Модель на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025.

Модель на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai - 2025 в Шанхае

Модель на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025.

© РИА Новости / Лидия Станченко
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22 из 28
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Талисман ХК "Сибирь" Снеговик в матче 1/8 финала плей-офф турнира "Фонбет" чемпионата КХЛ между ХК "Сибирь" (Новосибирская область) и ХК "Салават Юлаев" (Уфа).

Талисман ХК Сибирь Снеговик в матче 1/8 финала плей-офф турнира Фонбет чемпионата КХЛ между ХК Сибирь (Новосибирская область) и ХК Салават Юлаев (Уфа)

Талисман ХК "Сибирь" Снеговик в матче 1/8 финала плей-офф турнира "Фонбет" чемпионата КХЛ между ХК "Сибирь" (Новосибирская область) и ХК "Салават Юлаев" (Уфа).

© РИА Новости / Александр Кряжев
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23 из 28
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Выставка "Мотовесна-2025" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Одинцовском районе Московской области.

Выставка Мотовесна 2025 на территории конгрессно-выставочного центра Патриот в Одинцовском районе Московской области

Выставка "Мотовесна-2025" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Одинцовском районе Московской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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24 из 28
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Верующие выходят на улицу после заупокойной мессы по папе римскому Франциску в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Верующие выходят на улицу после заупокойной мессы по папе Римскому Франциску в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве

Верующие выходят на улицу после заупокойной мессы по папе римскому Франциску в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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25 из 28
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУчастник 15-го ежегодного фестиваля "Горнолужник" во время спуска на лыжах в 25-метровый бассейн с водой у подножия горнолыжного склона в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.
Участник 15-го ежегодного фестиваля Горнолужник во время спуска на лыжах в 25-метровый бассейн с водой у подножия горнолыжного склона в фанпарке Бобровый лог в Красноярске
Участник 15-го ежегодного фестиваля "Горнолужник" во время спуска на лыжах в 25-метровый бассейн с водой у подножия горнолыжного склона в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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26 из 28
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде.
Световая инсталляция Свет Великой Победы на Мамаевом кургане в Волгограде
Световая инсталляция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде.
© РИА Новости / Кирилл Брага
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27 из 28
© РИА Новости / Максим Кимерлинг | Перейти в медиабанк

Женщина гуляет с собакой во время сильного снегопада в Перми.

Женщина гуляет с собакой во время сильного снегопада в Перми. Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае из-за сильного снегопада, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Женщина гуляет с собакой во время сильного снегопада в Перми.

© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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