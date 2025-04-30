Лучшие фото РИА Новости, апрель 2025 года
Участница турнира по бальным танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце.
Участница турнира по бальным танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур. Пуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур. Пуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве.
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве.
Волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка" на набережной реки Казанки вдоль экстрим-парка "Урам" в Казани.
Волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка" на набережной реки Казанки вдоль экстрим-парка "Урам" в Казани.
Российский военнослужащий в Судже.
Освящение вербы в соборе Казанской иконы Божией Матери в Вербное воскресенье.
Освящение вербы в соборе Казанской иконы Божией Матери в Вербное воскресенье.
Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север" на занятиях по огневой подготовке в Курской области.
Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север" на занятиях по огневой подготовке в Курской области.
Игрок ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в своей карьере в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
Игрок ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в своей карьере в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
Участники традиционного факельного шествия в Ереване, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи.
Участники традиционного факельного шествия в Ереване, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской империи.
Скульптура йети (снежного человека) на вершине горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области.
Скульптура йети (снежного человека) на вершине горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области.
Посетительница на ярмарке современного искусства "Арт Россия" в Гостином Дворе в Москве.
Посетительница на ярмарке современного искусства "Арт Россия" в Гостином Дворе в Москве.
Автомобили на федеральной трассе Р-257 "Енисей" на участке лесостепи, выгоревшей в результате природного пожара в урочище Терский Лог в Республике Хакасия.
Автомобили на федеральной трассе Р-257 "Енисей" на участке лесостепи, выгоревшей в результате природного пожара в урочище Терский Лог в Республике Хакасия.
Участницы конкурса "Мисс Шерегеш" перед спуском с горы на лыжах и сноубордах на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе.
Участницы конкурса "Мисс Шерегеш" перед спуском с горы на лыжах и сноубордах на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе.
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка".
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка".
Сцена из балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке балетмейстера Сергея Боброва в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.
Сцена из балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке балетмейстера Сергея Боброва в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.
Модель на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025.
Модель на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025.
Талисман ХК "Сибирь" Снеговик в матче 1/8 финала плей-офф турнира "Фонбет" чемпионата КХЛ между ХК "Сибирь" (Новосибирская область) и ХК "Салават Юлаев" (Уфа).
Талисман ХК "Сибирь" Снеговик в матче 1/8 финала плей-офф турнира "Фонбет" чемпионата КХЛ между ХК "Сибирь" (Новосибирская область) и ХК "Салават Юлаев" (Уфа).
Выставка "Мотовесна-2025" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Одинцовском районе Московской области.
Выставка "Мотовесна-2025" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Одинцовском районе Московской области.
Верующие выходят на улицу после заупокойной мессы по папе римскому Франциску в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.
Верующие выходят на улицу после заупокойной мессы по папе римскому Франциску в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.
Женщина гуляет с собакой во время сильного снегопада в Перми.
Женщина гуляет с собакой во время сильного снегопада в Перми.