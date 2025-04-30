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В Москве заработали городские фонтаны - РИА Новости, 30.04.2025
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20:13 30.04.2025 (обновлено: 20:18 30.04.2025)
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В Москве заработали городские фонтаны
В Москве заработали городские фонтаны - РИА Новости, 30.04.2025
В Москве заработали городские фонтаны
Городские фонтаны вновь заработали в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские фонтаны вновь заработали в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Любимые всеми городские фонтаны снова заработали. Насладиться их великолепием можно на ВДНХ, Манежной площади, в Музеоне, Парке Победы, у Большого театра, Киевского вокзала и в других известных местах столицы", - написал Собянин. Он отметил, что запуску предшествовала серьезная подготовка: специалисты очистили чаши, проверили исправность подсветки и инженерных систем, провели монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка прошла уже после заполнения сооружений водой. "В теплое время года территории у фонтанов - любимые места отдыха горожан. Обновляем их и создаем новые. В 2025 году: начали модернизацию фонтана в чаше под ракетой-носителем "Восток" на ВДНХ. На месте прежнего появится высокотехнологичное сооружение, где можно будет проводить светодинамические шоу; приведем в порядок фонтан в парке "Дубрава" в Куркине и модернизируем фонтан при благоустройстве территории у Ивановских прудов на востоке столицы. Завершим капитальный ремонт фонтанного комплекса "Музыка Славы" на юго-востоке города, который начали в 2024-м", - добавил мэр. Собянин напомнил, что в прошлом году обновили сразу несколько сооружений. Среди них - фонтан с бронзовой фигурой греческого бога Аполлона, комплекс с фигурой сатира с флейтой Пана и фонтан-ручей в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, большой театр, аквариум
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Большой театр, Аквариум
В Москве заработали городские фонтаны

Мэр Собянин сообщил, что в Москве вновь заработали городские фонтаны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСтарт работы фонтанов в Москве
Старт работы фонтанов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Старт работы фонтанов в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские фонтаны вновь заработали в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«
"Любимые всеми городские фонтаны снова заработали. Насладиться их великолепием можно на ВДНХ, Манежной площади, в Музеоне, Парке Победы, у Большого театра, Киевского вокзала и в других известных местах столицы", - написал Собянин.
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Он отметил, что запуску предшествовала серьезная подготовка: специалисты очистили чаши, проверили исправность подсветки и инженерных систем, провели монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка прошла уже после заполнения сооружений водой.
«
"В теплое время года территории у фонтанов - любимые места отдыха горожан. Обновляем их и создаем новые. В 2025 году: начали модернизацию фонтана в чаше под ракетой-носителем "Восток" на ВДНХ. На месте прежнего появится высокотехнологичное сооружение, где можно будет проводить светодинамические шоу; приведем в порядок фонтан в парке "Дубрава" в Куркине и модернизируем фонтан при благоустройстве территории у Ивановских прудов на востоке столицы. Завершим капитальный ремонт фонтанного комплекса "Музыка Славы" на юго-востоке города, который начали в 2024-м", - добавил мэр.
Собянин напомнил, что в прошлом году обновили сразу несколько сооружений. Среди них - фонтан с бронзовой фигурой греческого бога Аполлона, комплекс с фигурой сатира с флейтой Пана и фонтан-ручей в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей СобянинБольшой театрАквариум
 
 
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