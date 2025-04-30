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В Москве заработали городские фонтаны

В Москве заработали городские фонтаны - РИА Новости, 30.04.2025

В Москве заработали городские фонтаны

Городские фонтаны вновь заработали в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:13:00+03:00

2025-04-30T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские фонтаны вновь заработали в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Любимые всеми городские фонтаны снова заработали. Насладиться их великолепием можно на ВДНХ, Манежной площади, в Музеоне, Парке Победы, у Большого театра, Киевского вокзала и в других известных местах столицы", - написал Собянин. Он отметил, что запуску предшествовала серьезная подготовка: специалисты очистили чаши, проверили исправность подсветки и инженерных систем, провели монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка прошла уже после заполнения сооружений водой. "В теплое время года территории у фонтанов - любимые места отдыха горожан. Обновляем их и создаем новые. В 2025 году: начали модернизацию фонтана в чаше под ракетой-носителем "Восток" на ВДНХ. На месте прежнего появится высокотехнологичное сооружение, где можно будет проводить светодинамические шоу; приведем в порядок фонтан в парке "Дубрава" в Куркине и модернизируем фонтан при благоустройстве территории у Ивановских прудов на востоке столицы. Завершим капитальный ремонт фонтанного комплекса "Музыка Славы" на юго-востоке города, который начали в 2024-м", - добавил мэр. Собянин напомнил, что в прошлом году обновили сразу несколько сооружений. Среди них - фонтан с бронзовой фигурой греческого бога Аполлона, комплекс с фигурой сатира с флейтой Пана и фонтан-ручей в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012475435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, большой театр, аквариум