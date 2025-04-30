https://ria.ru/20250430/finljandija-2014351753.html

Финляндия попросила у ЕС послабления для увеличения расходов на оборону

Финляндия попросила у ЕС послабления для увеличения расходов на оборону - РИА Новости, 30.04.2025

Финляндия попросила у ЕС послабления для увеличения расходов на оборону

Финляндия обратилась к Евросоюзу с просьбой активировать механизм отклонения от бюджетных правил, чтобы увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:10:00+03:00

2025-04-30T14:10:00+03:00

2025-04-30T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Финляндия обратилась к Евросоюзу с просьбой активировать механизм отклонения от бюджетных правил, чтобы увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, сообщает в среду министерство финансов республики. "Финляндия обратилась к ЕС с просьбой активировать "бюджетную оговорку" (исключение из действующих общих фискальных правил - ред.) для увеличения расходов на оборону... Правительство Финляндии поставило цель к 2029 году увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП", - говорится в сообщении минфина. Как уточняет министерство финансов, Еврокомиссия рассмотрит обращения от Финляндии и других государств-членов Европейского союза и даст свою оценку 4 июня, после чего Совет ЕС в июле примет решение, рекомендовать ли применение национальных исключений для той или иной страны. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что руководство в Москве остается открытым к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250430/finljandija-2014345666.html

https://ria.ru/20250423/nato-2013058371.html

https://ria.ru/20250208/finlyandiya-1998105220.html

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