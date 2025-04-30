https://ria.ru/20250430/finljandija-2014345666.html

Минфин Финляндии предупредил о последствиях торговой войны с США

Минфин Финляндии предупредил о последствиях торговой войны с США - РИА Новости, 30.04.2025

Минфин Финляндии предупредил о последствиях торговой войны с США

Торговая война с США может замедлить рост финской экономики и увеличить дефицит госбюджета, сообщает министерство финансов республики в своем новом... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:52:00+03:00

2025-04-30T13:52:00+03:00

2025-04-30T13:52:00+03:00

экономика

финляндия

сша

китай

петтери орпо

дональд трамп

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Торговая война с США может замедлить рост финской экономики и увеличить дефицит госбюджета, сообщает министерство финансов республики в своем новом экономическом прогнозе. Премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя 9 апреля пошлины США, заявил, что за торговую войну платят предприятия, работники и потребители. Он добавил, что Соединенные Штаты являются третьей по величине страной-экспортером Финляндии, и выразил надежду, что торговой войны удастся избежать. "Экономика Финляндии растет, но торговая война грозит значительно замедлить рост... В прошлом году финская экономика перешла от рецессии к росту, и, судя по данным на начало года, экономический рост продолжился. Однако изменения в международной торговой политике явно ухудшили экономические перспективы", - говорится в прогнозе. Согласно документу, если объявленное Соединенными Штатами повышение пошлин не удастся снизить, оно окажет явно отрицательное влияние на мировой экономический рост и финский экспорт. По данным минфина, торговая война с США приведет к замедлению экономического роста Финляндии и увеличению дефицита госбюджета. Министерство финансов Финляндии прогнозирует рост ВВП на 1,3% в этом году, на 1,6% - в 2026 году и на 1,5% - в 2027 году. Дефицит государственного бюджета в 2024 году составил 4,4% ВВП, в 2025 году ожидается дефицит в размере 3,8% ВВП, свидетельствуют подсчеты минфина. Министерство также отметило, что дефицит в этом году сократится за счет ранее принятых корректировок бюджета. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250417/malinen-2011733149.html

https://ria.ru/20250227/premer-2002005197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, финляндия, сша, китай, петтери орпо, дональд трамп