Рейтинг@Mail.ru
Минфин Финляндии предупредил о последствиях торговой войны с США - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/finljandija-2014345666.html
Минфин Финляндии предупредил о последствиях торговой войны с США
Минфин Финляндии предупредил о последствиях торговой войны с США - РИА Новости, 30.04.2025
Минфин Финляндии предупредил о последствиях торговой войны с США
Торговая война с США может замедлить рост финской экономики и увеличить дефицит госбюджета, сообщает министерство финансов республики в своем новом... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:52:00+03:00
2025-04-30T13:52:00+03:00
экономика
финляндия
сша
китай
петтери орпо
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_984a48a770b6d62f40262416d12f0a36.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Торговая война с США может замедлить рост финской экономики и увеличить дефицит госбюджета, сообщает министерство финансов республики в своем новом экономическом прогнозе. Премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя 9 апреля пошлины США, заявил, что за торговую войну платят предприятия, работники и потребители. Он добавил, что Соединенные Штаты являются третьей по величине страной-экспортером Финляндии, и выразил надежду, что торговой войны удастся избежать. "Экономика Финляндии растет, но торговая война грозит значительно замедлить рост... В прошлом году финская экономика перешла от рецессии к росту, и, судя по данным на начало года, экономический рост продолжился. Однако изменения в международной торговой политике явно ухудшили экономические перспективы", - говорится в прогнозе. Согласно документу, если объявленное Соединенными Штатами повышение пошлин не удастся снизить, оно окажет явно отрицательное влияние на мировой экономический рост и финский экспорт. По данным минфина, торговая война с США приведет к замедлению экономического роста Финляндии и увеличению дефицита госбюджета. Министерство финансов Финляндии прогнозирует рост ВВП на 1,3% в этом году, на 1,6% - в 2026 году и на 1,5% - в 2027 году. Дефицит государственного бюджета в 2024 году составил 4,4% ВВП, в 2025 году ожидается дефицит в размере 3,8% ВВП, свидетельствуют подсчеты минфина. Министерство также отметило, что дефицит в этом году сократится за счет ранее принятых корректировок бюджета. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250417/malinen-2011733149.html
https://ria.ru/20250227/premer-2002005197.html
финляндия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_164f9083b82d7205e81db2863c0b6bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, финляндия, сша, китай, петтери орпо, дональд трамп
Экономика, Финляндия, США, Китай, Петтери Орпо, Дональд Трамп
Минфин Финляндии предупредил о последствиях торговой войны с США

Минфин Финляндии: торговая война с США может замедлить рост экономики страны

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Панорама города Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Торговая война с США может замедлить рост финской экономики и увеличить дефицит госбюджета, сообщает министерство финансов республики в своем новом экономическом прогнозе.
Премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя 9 апреля пошлины США, заявил, что за торговую войну платят предприятия, работники и потребители. Он добавил, что Соединенные Штаты являются третьей по величине страной-экспортером Финляндии, и выразил надежду, что торговой войны удастся избежать.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе
17 апреля, 08:28
"Экономика Финляндии растет, но торговая война грозит значительно замедлить рост... В прошлом году финская экономика перешла от рецессии к росту, и, судя по данным на начало года, экономический рост продолжился. Однако изменения в международной торговой политике явно ухудшили экономические перспективы", - говорится в прогнозе.
Согласно документу, если объявленное Соединенными Штатами повышение пошлин не удастся снизить, оно окажет явно отрицательное влияние на мировой экономический рост и финский экспорт. По данным минфина, торговая война с США приведет к замедлению экономического роста Финляндии и увеличению дефицита госбюджета.
Министерство финансов Финляндии прогнозирует рост ВВП на 1,3% в этом году, на 1,6% - в 2026 году и на 1,5% - в 2027 году. Дефицит государственного бюджета в 2024 году составил 4,4% ВВП, в 2025 году ожидается дефицит в размере 3,8% ВВП, свидетельствуют подсчеты минфина. Министерство также отметило, что дефицит в этом году сократится за счет ранее принятых корректировок бюджета.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Премьер Финляндии отреагировал на планы США ввести пошлины на товары из ЕС
27 февраля, 17:24
 
ЭкономикаФинляндияСШАКитайПеттери ОрпоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала