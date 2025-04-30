https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html
СК возбудил дело против писателя Быкова* из-за фейков об армии
СК возбудил дело против писателя Быкова* из-за фейков об армии - РИА Новости, 30.04.2025
СК возбудил дело против писателя Быкова* из-за фейков об армии
Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:16:00+03:00
2025-04-30T19:16:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова*. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК России, частью 2 статьи 330.1 УК России", — говорится в сообщении.Писателю грозит до 10 лет лишения свободы.Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года. В феврале прошлого года Никулинский суд Москвы оштрафовал его на десять тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.Как уточняется, рассматривается вопрос об объявлении писателя в розыск. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против писателя Быкова* из-за фейков об армии
СК возбудил дело против Быкова по подозрению в распространении фейков об армии
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Следственными органами ГСУ СК России
по городу Москве
возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова*. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК России
, частью 2 статьи 330.1 УК России
", — говорится в сообщении.
Писателю грозит до 10 лет лишения свободы.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года. В феврале прошлого года Никулинский суд Москвы оштрафовал его на десять тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.
Как уточняется, рассматривается вопрос об объявлении писателя в розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.