https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html

СК возбудил дело против писателя Быкова* из-за фейков об армии

СК возбудил дело против писателя Быкова* из-за фейков об армии - РИА Новости, 30.04.2025

СК возбудил дело против писателя Быкова* из-за фейков об армии

Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:16:00+03:00

2025-04-30T19:16:00+03:00

2025-04-30T21:43:00+03:00

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова*. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК России, частью 2 статьи 330.1 УК России", — говорится в сообщении.Писателю грозит до 10 лет лишения свободы.Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года. В феврале прошлого года Никулинский суд Москвы оштрафовал его на десять тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.Как уточняется, рассматривается вопрос об объявлении писателя в розыск. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250418/feyki-2011936129.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)