https://ria.ru/20250430/fas-2014346237.html

ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных

ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных - РИА Новости, 30.04.2025

ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Т-Банка из-за нарушений в рекламе о бесплатном снятии наличных, сообщило ведомство в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:55:00+03:00

2025-04-30T13:55:00+03:00

2025-04-30T14:55:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978715708_0:285:2827:1875_1920x0_80_0_0_970f2da92270b9f3e9134246556f7162.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Т-Банка из-за нарушений в рекламе о бесплатном снятии наличных, сообщило ведомство в Telegram-канале. "ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Телереклама содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты", — говорится в материале. Отмечается, что сведения о дополнительных условиях акции банк разместил в виде сноски мелким шрифтом, которая появляется на короткое время. В результате потребители не могут сразу узнать полную информацию об услуге, что мешает им принять осознанный выбор. ФАС возбудила дело. Если Т-банк признают виновным, то против него примут административные меры.

https://ria.ru/20250130/fas-1996340255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество