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ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных - РИА Новости, 30.04.2025
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13:55 30.04.2025 (обновлено: 14:55 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/fas-2014346237.html
ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных
ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных - РИА Новости, 30.04.2025
ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Т-Банка из-за нарушений в рекламе о бесплатном снятии наличных, сообщило ведомство в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:55:00+03:00
2025-04-30T14:55:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Т-Банка из-за нарушений в рекламе о бесплатном снятии наличных, сообщило ведомство в Telegram-канале. "ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Телереклама содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты", — говорится в материале. Отмечается, что сведения о дополнительных условиях акции банк разместил в виде сноски мелким шрифтом, которая появляется на короткое время. В результате потребители не могут сразу узнать полную информацию об услуге, что мешает им принять осознанный выбор. ФАС возбудила дело. Если Т-банк признают виновным, то против него примут административные меры.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных

ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о бесплатном снятии наличных

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Т-Банка из-за нарушений в рекламе о бесплатном снятии наличных, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«
"ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Телереклама содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты", — говорится в материале.
Отмечается, что сведения о дополнительных условиях акции банк разместил в виде сноски мелким шрифтом, которая появляется на короткое время. В результате потребители не могут сразу узнать полную информацию об услуге, что мешает им принять осознанный выбор.
ФАС возбудила дело. Если Т-банк признают виновным, то против него примут административные меры.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
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