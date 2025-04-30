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Горемыкин обвинил страны Европы в затягивании мирного процесса по Украине - РИА Новости, 30.04.2025
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13:05 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/evropa-2014328412.html
Горемыкин обвинил страны Европы в затягивании мирного процесса по Украине
Горемыкин обвинил страны Европы в затягивании мирного процесса по Украине - РИА Новости, 30.04.2025
Горемыкин обвинил страны Европы в затягивании мирного процесса по Украине
Украинскому урегулированию активно сопротивляются страны Европы, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:05:00+03:00
2025-04-30T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинскому урегулированию активно сопротивляются страны Европы, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. "Стремлению к украинскому урегулированию активно сопротивляется Европа во главе с лидерами Великобритании и Франции (Киром Стармером и Эммануэлем Макроном)", - отметил замглавы оборонного ведомства, выступая на III международном антифашистском конгрессе, проходящем в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Горемыкин напомнил, что на прошедшем в Париже саммите европейские страны в качестве гарантий безопасности для Киева обсуждали усиление давления на РФ, возможность отправки на Украину натовских сил сдерживания. Замглавы оборонного ведомства указал, что серьезные опасения вызывает и заявление Евросоюза о принятии пятилетней программы масштабного перевооружения Европы. "Подчеркну, что такое развитие событий для нас неприемлемо. И мы будем принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности нашей страны", - обратил внимание Горемыкин. О конгрессеIII международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" проводится по инициативе министерства обороны РФ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье. В конгрессе принимают участие представители 43 государств, в том числе военнослужащие парадных воинских расчетов, прибывшие в Москву для участия в Параде на Красной площади, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры и ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов. Участниками конгресса также стали курсанты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны России и Белоруссии. Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2014197979.html
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россия, европа, великобритания, виктор горемыкин, кир стармер, эммануэль макрон, патриот, украина, в мире
Россия, Европа, Великобритания, Виктор Горемыкин, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Патриот, Украина, В мире
Горемыкин обвинил страны Европы в затягивании мирного процесса по Украине

Горемыкин: страны Европы активно сопротивляются украинскому урегулированию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинскому урегулированию активно сопротивляются страны Европы, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
"Стремлению к украинскому урегулированию активно сопротивляется Европа во главе с лидерами Великобритании и Франции (Киром Стармером и Эммануэлем Макроном)", - отметил замглавы оборонного ведомства, выступая на III международном антифашистском конгрессе, проходящем в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Горемыкин напомнил, что на прошедшем в Париже саммите европейские страны в качестве гарантий безопасности для Киева обсуждали усиление давления на РФ, возможность отправки на Украину натовских сил сдерживания. Замглавы оборонного ведомства указал, что серьезные опасения вызывает и заявление Евросоюза о принятии пятилетней программы масштабного перевооружения Европы.
"Подчеркну, что такое развитие событий для нас неприемлемо. И мы будем принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности нашей страны", - обратил внимание Горемыкин.

О конгрессе

III международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" проводится по инициативе министерства обороны РФ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.
В конгрессе принимают участие представители 43 государств, в том числе военнослужащие парадных воинских расчетов, прибывшие в Москву для участия в Параде на Красной площади, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры и ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов. Участниками конгресса также стали курсанты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны России и Белоруссии.
Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.
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