https://ria.ru/20250430/estoniya-2014398835.html

Эстонский политик выступил против отправки военных на Украину

Эстонский политик выступил против отправки военных на Украину - РИА Новости, 30.04.2025

Эстонский политик выступил против отправки военных на Украину

Председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме выступил против отправки эстонских военных на Украину, заявил о... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:53:00+03:00

2025-04-30T15:53:00+03:00

2025-04-30T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме выступил против отправки эстонских военных на Украину, заявил о намерении начать процедуру отправки правительства страны в отставку. В среду телерадиокомпания ERR сообщила со ссылкой на премьер-министра Кристена Михала, что Эстония готова направить роту своих военных на Украину в составе сил "коалиции желающих". Как заявил Михал, перед возможной отправкой подразделения на Украину у парламента будет запрошен соответствующий мандат. "Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен на Украину!" - заявил Хельме, его слова приводит эстонская газета Postimees. Согласно изданию, политик также обещал инициировать процедуру отправки правительства в отставку еще до того, как оно запросит мандат на размещение эстонских военных на Украине у парламента. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что "силы сдерживания" не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250430/estonija-2014332385.html

https://ria.ru/20250430/koalitsiya-2014383512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, эстония, эммануэль макрон, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)