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"Идти до конца". СМИ раскрыли зловещие планы ЕС на Украине - РИА Новости, 30.04.2025
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21:48 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/es-2014504693.html
"Идти до конца". СМИ раскрыли зловещие планы ЕС на Украине
"Идти до конца". СМИ раскрыли зловещие планы ЕС на Украине - РИА Новости, 30.04.2025
"Идти до конца". СМИ раскрыли зловещие планы ЕС на Украине
В Европе сохраняются иллюзии о способности нанести России стратегическое поражение на Украине, пишет журналист Боян Билбия в статье для сербского журнала... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:48:00+03:00
2025-04-30T21:48:00+03:00
россия
украина
европа
дональд трамп
эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Европе сохраняются иллюзии о способности нанести России стратегическое поражение на Украине, пишет журналист Боян Билбия в статье для сербского журнала "Печат"."Эти иллюзии сохраняются &lt;…&gt; по-прежнему в Европе, особенно в брюссельской администрации. И силы, которые ими вдохновляются, судя по всему, готовы идти до конца, жертвуя Украиной, а также собственными гражданами", — заявил журналист.По мнению Билбии, это связано с обострением крайне опасных процессов в Европе: ростом проблем с экономикой, деградацией всей демократической системы, верховенства права, свободы слова и мнений."Сейчас Европа готовится к войне с Россией, но больше не может рассчитывать на поддержку Америки Дональда Трампа. Утрата поддержки Белого дома, к которой за много десятилетий европейцы привыкли, как ни парадоксально, сделала их еще более агрессивными. Пока только на словах. Перейдут ли они от слов к делу, посмотрим, но угроза для европейского мира уже сейчас возросла", — утверждает Билбия.В материале отмечается, что в случае выхода Дональда Трампа из переговоров по мирному урегулированию и отказа от решения украинского вопроса, Россия гораздо быстрее нанесет Киеву поражение. Если ЕС захочет помешать этому, ему придется напрямую вступить в военный конфликт с Москвой. По мнению автора, это приведет к поражению Евросоюза.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что "силы сдерживания" не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013785363.html
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013938506.html
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россия, украина, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз
Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз
"Идти до конца". СМИ раскрыли зловещие планы ЕС на Украине

Билбия: у ЕС сохраняются иллюзии о способности нанести поражение России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Европе сохраняются иллюзии о способности нанести России стратегическое поражение на Украине, пишет журналист Боян Билбия в статье для сербского журнала "Печат".
"Эти иллюзии сохраняются <…> по-прежнему в Европе, особенно в брюссельской администрации. И силы, которые ими вдохновляются, судя по всему, готовы идти до конца, жертвуя Украиной, а также собственными гражданами", — заявил журналист.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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28 апреля, 11:02
По мнению Билбии, это связано с обострением крайне опасных процессов в Европе: ростом проблем с экономикой, деградацией всей демократической системы, верховенства права, свободы слова и мнений.
"Сейчас Европа готовится к войне с Россией, но больше не может рассчитывать на поддержку Америки Дональда Трампа. Утрата поддержки Белого дома, к которой за много десятилетий европейцы привыкли, как ни парадоксально, сделала их еще более агрессивными. Пока только на словах. Перейдут ли они от слов к делу, посмотрим, но угроза для европейского мира уже сейчас возросла", — утверждает Билбия.
В материале отмечается, что в случае выхода Дональда Трампа из переговоров по мирному урегулированию и отказа от решения украинского вопроса, Россия гораздо быстрее нанесет Киеву поражение. Если ЕС захочет помешать этому, ему придется напрямую вступить в военный конфликт с Москвой. По мнению автора, это приведет к поражению Евросоюза.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что "силы сдерживания" не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
ЕС и Киев боятся выхода Трампа из переговоров по Украине, пишет FT
28 апреля, 21:29
 
РоссияУкраинаЕвропаДональд ТрампЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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