"Идти до конца". СМИ раскрыли зловещие планы ЕС на Украине
Билбия: у ЕС сохраняются иллюзии о способности нанести поражение России
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Европе сохраняются иллюзии о способности нанести России стратегическое поражение на Украине, пишет журналист Боян Билбия в статье для сербского журнала "Печат".
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По мнению Билбии, это связано с обострением крайне опасных процессов в Европе: ростом проблем с экономикой, деградацией всей демократической системы, верховенства права, свободы слова и мнений.
"Сейчас Европа готовится к войне с Россией, но больше не может рассчитывать на поддержку Америки Дональда Трампа. Утрата поддержки Белого дома, к которой за много десятилетий европейцы привыкли, как ни парадоксально, сделала их еще более агрессивными. Пока только на словах. Перейдут ли они от слов к делу, посмотрим, но угроза для европейского мира уже сейчас возросла", — утверждает Билбия.
В материале отмечается, что в случае выхода Дональда Трампа из переговоров по мирному урегулированию и отказа от решения украинского вопроса, Россия гораздо быстрее нанесет Киеву поражение. Если ЕС захочет помешать этому, ему придется напрямую вступить в военный конфликт с Москвой. По мнению автора, это приведет к поражению Евросоюза.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что "силы сдерживания" не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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