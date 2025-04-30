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Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности - РИА Новости, 30.04.2025
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21:12 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/es-2014499341.html
Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности
Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности - РИА Новости, 30.04.2025
Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности
Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности, следует из опубликованных в среду данных европейской статистической службы Евростат. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:12:00+03:00
2025-04-30T21:12:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности, следует из опубликованных в среду данных европейской статистической службы Евростат. "В 2024 году 93,3 миллиона человек в Евросоюзе (21% населения) сталкивались с риском бедности или социального отчуждения", - говорится в сообщении Евростата. По его данным, в домохозяйствах этих людей наблюдался хотя бы один из трех признаков бедности и социального отчуждения. Речь идет о проблемах с достатком, лишениях в материальной или социальной сферах, а также о низком уровне занятости. Среди стран, больше других подверженных проблемам бедности, перечислены Болгария, Румыния, Греция, Испания и Литва.
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в мире, болгария, румыния, греция, евростат, евросоюз
В мире, Болгария, Румыния, Греция, Евростат, Евросоюз
Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности

Евростат: более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности, следует из опубликованных в среду данных европейской статистической службы Евростат.
"В 2024 году 93,3 миллиона человек в Евросоюзе (21% населения) сталкивались с риском бедности или социального отчуждения", - говорится в сообщении Евростата.
По его данным, в домохозяйствах этих людей наблюдался хотя бы один из трех признаков бедности и социального отчуждения. Речь идет о проблемах с достатком, лишениях в материальной или социальной сферах, а также о низком уровне занятости.
Среди стран, больше других подверженных проблемам бедности, перечислены Болгария, Румыния, Греция, Испания и Литва.
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