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Суд ЕС дал детали касательно запрета вывозить наличные евро в Россию - РИА Новости, 30.04.2025
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15:41 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/es-2014394975.html
Суд ЕС дал детали касательно запрета вывозить наличные евро в Россию
Суд ЕС дал детали касательно запрета вывозить наличные евро в Россию - РИА Новости, 30.04.2025
Суд ЕС дал детали касательно запрета вывозить наличные евро в Россию
Суд Евросоюза в Люксембурге принял решение о том, что запрет на вывоз наличных евро в Россию из ЕС распространяется даже на медицинские расходы, говорится в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:41:00+03:00
2025-04-30T15:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге принял решение о том, что запрет на вывоз наличных евро в Россию из ЕС распространяется даже на медицинские расходы, говорится в решении судебной инстанции. "Запрет на вывоз в Россию банкнот, номинированных в евро или другой официальной валюте государства-члена ЕС, применяется также в случае, когда деньги предназначены для финансирования лечения… Вывоз лицом, направляющимся в Россию, банкнот, деноминированных в евро, с целью финансирования лечения, которое он желает получить в этой стране, не является поводом для исключения из запрета", - указывается в документе. В суд Евросоюза за мнением ранее обратились власти Германии, рассматривавшие жалобу пассажирки рейса в аэропорту Франкфурт-на-Майне, которая вылетала в Россию и имела при себе пятнадцать тысяч евро для прохождения в РФ медицинского лечения. Деньги у пассажирки были изъяты, ей оставили только порядка тысячи евро для дорожных расходов на поездку. Власти Германии объяснили свои действия опасением, что средства женщины якобы будут использованы "для действий России в отношении Украины". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250424/khristoforu-2013296823.html
https://ria.ru/20250423/sanktsii-2013026365.html
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в мире, россия, германия, люксембург (округ), евросоюз
В мире, Россия, Германия, Люксембург (округ), Евросоюз
Суд ЕС дал детали касательно запрета вывозить наличные евро в Россию

Суд ЕС запретил вывоз наличных евро из ЕС в Россию даже на медицинские расходы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге принял решение о том, что запрет на вывоз наличных евро в Россию из ЕС распространяется даже на медицинские расходы, говорится в решении судебной инстанции.
"Запрет на вывоз в Россию банкнот, номинированных в евро или другой официальной валюте государства-члена ЕС, применяется также в случае, когда деньги предназначены для финансирования лечения… Вывоз лицом, направляющимся в Россию, банкнот, деноминированных в евро, с целью финансирования лечения, которое он желает получить в этой стране, не является поводом для исключения из запрета", - указывается в документе.
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В суд Евросоюза за мнением ранее обратились власти Германии, рассматривавшие жалобу пассажирки рейса в аэропорту Франкфурт-на-Майне, которая вылетала в Россию и имела при себе пятнадцать тысяч евро для прохождения в РФ медицинского лечения. Деньги у пассажирки были изъяты, ей оставили только порядка тысячи евро для дорожных расходов на поездку.
Власти Германии объяснили свои действия опасением, что средства женщины якобы будут использованы "для действий России в отношении Украины".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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