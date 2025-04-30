https://ria.ru/20250430/es-2014385021.html

Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу

Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу - РИА Новости, 30.04.2025

Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу

Евросоюз призвал Индию и Пакистан проявлять сдержанность и решать возникающие проблемы в рамках мирного диалога, заявил представитель европейской... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:19:00+03:00

2025-04-30T15:19:00+03:00

2025-04-30T15:19:00+03:00

в мире

индия

пакистан

брюссель

нарендра моди

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_303:568:2933:2048_1920x0_80_0_0_8958aa9f3b3c546569398277dd9760cf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Евросоюз призвал Индию и Пакистан проявлять сдержанность и решать возникающие проблемы в рамках мирного диалога, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. "ЕС всегда подчеркивал необходимость мирного урегулирования ситуации. Это особенно важно после террористической атаки. Призываем Индию и Пакистан к урегулированию в рамках двустороннего политического диалога… Важно проявлять сдержанность и не принимать военных, политических, юридических или других мер, которые могут подорвать региональную стабильность", - сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. ЕС также призвал Индию и Пакистан "сохранять открытыми каналы связи". Ранее СМИ сообщали, что сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Накануне в ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

https://ria.ru/20250427/obmen-2013650184.html

индия

пакистан

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, пакистан, брюссель, нарендра моди, евросоюз