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Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу - РИА Новости, 30.04.2025
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15:19 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/es-2014385021.html
Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу
Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу - РИА Новости, 30.04.2025
Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу
Евросоюз призвал Индию и Пакистан проявлять сдержанность и решать возникающие проблемы в рамках мирного диалога, заявил представитель европейской... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:19:00+03:00
2025-04-30T15:19:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Евросоюз призвал Индию и Пакистан проявлять сдержанность и решать возникающие проблемы в рамках мирного диалога, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. "ЕС всегда подчеркивал необходимость мирного урегулирования ситуации. Это особенно важно после террористической атаки. Призываем Индию и Пакистан к урегулированию в рамках двустороннего политического диалога… Важно проявлять сдержанность и не принимать военных, политических, юридических или других мер, которые могут подорвать региональную стабильность", - сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. ЕС также призвал Индию и Пакистан "сохранять открытыми каналы связи". Ранее СМИ сообщали, что сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Накануне в ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
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в мире, индия, пакистан, брюссель, нарендра моди, евросоюз
В мире, Индия, Пакистан, Брюссель, Нарендра Моди, Евросоюз
Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу

Представитель ЕС аль-Ануни: ЕС призывает Индию и Пакистан проявлять сдержанность

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Евросоюз призвал Индию и Пакистан проявлять сдержанность и решать возникающие проблемы в рамках мирного диалога, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.
"ЕС всегда подчеркивал необходимость мирного урегулирования ситуации. Это особенно важно после террористической атаки. Призываем Индию и Пакистан к урегулированию в рамках двустороннего политического диалога… Важно проявлять сдержанность и не принимать военных, политических, юридических или других мер, которые могут подорвать региональную стабильность", - сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
27 апреля, 03:22
ЕС также призвал Индию и Пакистан "сохранять открытыми каналы связи".
Ранее СМИ сообщали, что сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Накануне в ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Испытание пакистанской баллистической ракеты Газнави - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Глава Минобороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией
27 апреля, 06:18
 
В миреИндияПакистанБрюссельНарендра МодиЕвросоюз
 
 
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