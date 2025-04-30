https://ria.ru/20250430/es-2014283567.html

Politico: ЕС признал, что не избавится от американского доминирования

Politico: ЕС признал, что не избавится от американского доминирования - РИА Новости, 30.04.2025

Politico: ЕС признал, что не избавится от американского доминирования

ЕС признает, что не может избавиться от доминирования США в технологической сфере, так как объединение зависит от американских технологических компаний,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:58:00+03:00

2025-04-30T10:58:00+03:00

2025-04-30T10:58:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ЕС признает, что не может избавиться от доминирования США в технологической сфере, так как объединение зависит от американских технологических компаний, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа Еврокомиссии, оказавшийся в его распоряжении. "Разрыв связи (с США - ред.) нереалистичен, сотрудничество остается значительным в ходе всей технологической цепочки создания стоимости", - приводит издание цитату из проекта Международной цифровой стратегии для Европы. Как отмечает Politico, Евросоюз готов признать, что избавиться от доминирования технологических компаний из США "нереально", так как страны блока продолжают от них зависеть. Согласно изданию, позиция президента Штатов Дональда Трампа в отношении Европы заставляет ЕС опасаться насчет своего суверенитета в сфере глобальных технологий, включая соцсети и облачные сервисы, а также насчет возможного доступа американских правоохранительных органов к данным, обрабатываемым компаниями Amazon, Microsoft и Google. "Проект стратегии... сигнализирует, что у ЕС мало свежих идей по восстановлению Европы в качестве серьезного игрока в сфере глобальных технологий даже в то время, когда реагирование на новую трансатлантическую реальность становится главным приоритетом в Брюсселе", - пишет издание. Politico добавляет, что стратегия ЕК в сфере технологий должна быть представлена 4 июня.

https://ria.ru/20250424/es-2013100138.html

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в мире, технологии, сша, европа, дональд трамп, евросоюз, politico, еврокомиссия