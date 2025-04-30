https://ria.ru/20250430/ekspert-2014440599.html

Южнокорейский профессор оценил объявление Путиным перемирия ко Дню Победы

Южнокорейский профессор оценил объявление Путиным перемирия ко Дню Победы - РИА Новости, 30.04.2025

Южнокорейский профессор оценил объявление Путиным перемирия ко Дню Победы

Президент РФ Владимир Путин объявлением перемирия ко Дню Победы сделал хороший ход, превращающий военный успех России в СВО и во внешнеполитическое достижение,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:48:00+03:00

2025-04-30T17:48:00+03:00

2025-04-30T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

южная корея

владимир путин

дмитрий песков

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СЕУЛ, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявлением перемирия ко Дню Победы сделал хороший ход, превращающий военный успех России в СВО и во внешнеполитическое достижение, а также ставит Киев в неловкое положение, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал профессор кафедры международных отношений университета Хансин в Южной Корее Ли Хэ Ён. Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. По оценке южнокорейского эксперта, этот шаг направлен на то, чтобы закрепить военную победу в Курской области как политическое и дипломатическое достижение. "Можно сказать, что он (Путин - ред) уже одержал верх на политическом, дипломатическом и даже военном фронтах. Предстоящий 80-й День Победы становится своего рода узловой точкой — или, точнее сказать, переломным моментом на политико-дипломатическом фронте", - сказал эксперт. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина. "Мне кажется, для Зеленского это чрезвычайно затруднительная ситуация. На его месте я бы почувствовал себя крайне неловко. Ведь они в Киеве тоже прекрасно понимают, что целью (СВО - ред.) являются именно нацисты", - добавил эксперт. Профессор добавил, что предложение Путина — не просто призыв к перемирию, а многозначительный акт: он одновременно напоминает о борьбе с нацизмом, способствует лучшему пониманию конфликта международным сообществом и раскрывает суть киевского режима. "Путин, сделав такой шаг, предоставил международному сообществу возможность оценить обоснованность любых украинских условий. Это — настоящий шахматный ход", - подытожил Ли Хэ Ён.

https://ria.ru/20250430/peremirie-2014404946.html

https://ria.ru/20250429/italiya-2013967004.html

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013860361.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, южная корея, владимир путин, дмитрий песков