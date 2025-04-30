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Южнокорейский профессор оценил объявление Путиным перемирия ко Дню Победы - РИА Новости, 30.04.2025
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17:48 30.04.2025
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Южнокорейский профессор оценил объявление Путиным перемирия ко Дню Победы
Южнокорейский профессор оценил объявление Путиным перемирия ко Дню Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Южнокорейский профессор оценил объявление Путиным перемирия ко Дню Победы
Президент РФ Владимир Путин объявлением перемирия ко Дню Победы сделал хороший ход, превращающий военный успех России в СВО и во внешнеполитическое достижение,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:48:00+03:00
2025-04-30T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
южная корея
владимир путин
дмитрий песков
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СЕУЛ, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявлением перемирия ко Дню Победы сделал хороший ход, превращающий военный успех России в СВО и во внешнеполитическое достижение, а также ставит Киев в неловкое положение, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал профессор кафедры международных отношений университета Хансин в Южной Корее Ли Хэ Ён. Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. По оценке южнокорейского эксперта, этот шаг направлен на то, чтобы закрепить военную победу в Курской области как политическое и дипломатическое достижение. "Можно сказать, что он (Путин - ред) уже одержал верх на политическом, дипломатическом и даже военном фронтах. Предстоящий 80-й День Победы становится своего рода узловой точкой — или, точнее сказать, переломным моментом на политико-дипломатическом фронте", - сказал эксперт. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина. "Мне кажется, для Зеленского это чрезвычайно затруднительная ситуация. На его месте я бы почувствовал себя крайне неловко. Ведь они в Киеве тоже прекрасно понимают, что целью (СВО - ред.) являются именно нацисты", - добавил эксперт. Профессор добавил, что предложение Путина — не просто призыв к перемирию, а многозначительный акт: он одновременно напоминает о борьбе с нацизмом, способствует лучшему пониманию конфликта международным сообществом и раскрывает суть киевского режима. "Путин, сделав такой шаг, предоставил международному сообществу возможность оценить обоснованность любых украинских условий. Это — настоящий шахматный ход", - подытожил Ли Хэ Ён.
https://ria.ru/20250430/peremirie-2014404946.html
https://ria.ru/20250429/italiya-2013967004.html
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013860361.html
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россия, киев, южная корея, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Южная Корея, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Южнокорейский профессор оценил объявление Путиным перемирия ко Дню Победы

Южнокорейский профессор Ли Хэ Ён: Путин перемирием закрепляет победу под Курском

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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СЕУЛ, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявлением перемирия ко Дню Победы сделал хороший ход, превращающий военный успех России в СВО и во внешнеполитическое достижение, а также ставит Киев в неловкое положение, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал профессор кафедры международных отношений университета Хансин в Южной Корее Ли Хэ Ён.
Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
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По оценке южнокорейского эксперта, этот шаг направлен на то, чтобы закрепить военную победу в Курской области как политическое и дипломатическое достижение.
"Можно сказать, что он (Путин - ред) уже одержал верх на политическом, дипломатическом и даже военном фронтах. Предстоящий 80-й День Победы становится своего рода узловой точкой — или, точнее сказать, переломным моментом на политико-дипломатическом фронте", - сказал эксперт.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.
"Мне кажется, для Зеленского это чрезвычайно затруднительная ситуация. На его месте я бы почувствовал себя крайне неловко. Ведь они в Киеве тоже прекрасно понимают, что целью (СВО - ред.) являются именно нацисты", - добавил эксперт.
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Профессор добавил, что предложение Путина — не просто призыв к перемирию, а многозначительный акт: он одновременно напоминает о борьбе с нацизмом, способствует лучшему пониманию конфликта международным сообществом и раскрывает суть киевского режима.
"Путин, сделав такой шаг, предоставил международному сообществу возможность оценить обоснованность любых украинских условий. Это — настоящий шахматный ход", - подытожил Ли Хэ Ён.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЮжная КореяВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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