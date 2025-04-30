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Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр квартир в рамках реновации - РИА Новости, 30.04.2025
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09:12 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/efimov-2014168703.html
Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр квартир в рамках реновации
Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр квартир в рамках реновации - РИА Новости, 30.04.2025
Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр квартир в рамках реновации
Жители трех старых домов в Бутырском районе на северо-востоке Москвы начали осмотр квартир в новостройке, расположенной на улице Милашенкова, сообщил заммэра... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:12:00+03:00
2025-04-30T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА,30 апр – РИА Новости. Жители трех старых домов в Бутырском районе на северо-востоке Москвы начали осмотр квартир в новостройке, расположенной на улице Милашенкова, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новостройку по адресу: улица Милашенкова, дом 7, корпус 2 возвели зимой на северо-востоке столицы в районе Бутырский. На данный момент к осмотру квартир в ней приступили более 550 жителей из трех старых домов на улице Яблочкова. Всего по программе реновации в Бутырском районе предстоит расселить 27 старых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в новое жилье переедут около 4,5 тысячи жителей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в состав ЖК вошли две секции, он рассчитан на 255 квартир. Их общая площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров.Квартиры под заселение передали с улучшенной отделкой, в подъездах оборудовали лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Рядом с новостройкой расположены станция метро "Фонвизинская", школы, детские сады, медицинский колледж, частные медицинские клиники, магазины и салоны красоты.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение по программе реновации в Тимирязевском районе.
https://ria.ru/20250428/efimov-2013805270.html
https://ria.ru/20250428/efimov-2013805270.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр квартир в рамках реновации

Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр нового жилья в рамках реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА,30 апр – РИА Новости. Жители трех старых домов в Бутырском районе на северо-востоке Москвы начали осмотр квартир в новостройке, расположенной на улице Милашенкова, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новостройку по адресу: улица Милашенкова, дом 7, корпус 2 возвели зимой на северо-востоке столицы в районе Бутырский. На данный момент к осмотру квартир в ней приступили более 550 жителей из трех старых домов на улице Яблочкова. Всего по программе реновации в Бутырском районе предстоит расселить 27 старых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Ефимов: в Москве реорганизуют 920 гектаров бывших промзон в рамках КРТ
28 апреля, 14:12
В сообщении уточняется, что в новое жилье переедут около 4,5 тысячи жителей.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в состав ЖК вошли две секции, он рассчитан на 255 квартир. Их общая площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров.
Квартиры под заселение передали с улучшенной отделкой, в подъездах оборудовали лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Рядом с новостройкой расположены станция метро "Фонвизинская", школы, детские сады, медицинский колледж, частные медицинские клиники, магазины и салоны красоты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение по программе реновации в Тимирязевском районе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Ефимов: в Москве реорганизуют 920 гектаров бывших промзон в рамках КРТ
28 апреля, 14:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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