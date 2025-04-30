https://ria.ru/20250430/efimov-2014168703.html

Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр квартир в рамках реновации

Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр квартир в рамках реновации - РИА Новости, 30.04.2025

Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр квартир в рамках реновации

Жители трех старых домов в Бутырском районе на северо-востоке Москвы начали осмотр квартир в новостройке, расположенной на улице Милашенкова, сообщил заммэра... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:12:00+03:00

2025-04-30T09:12:00+03:00

2025-04-30T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА,30 апр – РИА Новости. Жители трех старых домов в Бутырском районе на северо-востоке Москвы начали осмотр квартир в новостройке, расположенной на улице Милашенкова, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новостройку по адресу: улица Милашенкова, дом 7, корпус 2 возвели зимой на северо-востоке столицы в районе Бутырский. На данный момент к осмотру квартир в ней приступили более 550 жителей из трех старых домов на улице Яблочкова. Всего по программе реновации в Бутырском районе предстоит расселить 27 старых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в новое жилье переедут около 4,5 тысячи жителей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в состав ЖК вошли две секции, он рассчитан на 255 квартир. Их общая площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров.Квартиры под заселение передали с улучшенной отделкой, в подъездах оборудовали лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Рядом с новостройкой расположены станция метро "Фонвизинская", школы, детские сады, медицинский колледж, частные медицинские клиники, магазины и салоны красоты.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение по программе реновации в Тимирязевском районе.

https://ria.ru/20250428/efimov-2013805270.html

https://ria.ru/20250428/efimov-2013805270.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)