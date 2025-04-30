СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
Economist: Зеленский в Ватикане просил Трампа не покидать процесс урегулирования
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщает журнал Economist со ссылкой на украинские источники.
"Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое сообщение: Украина готова к прекращению огня без предварительных условий, а Россия - нет, а Трампу не следует отказываться от процесса по мирному урегулированию, которого может добиться только он", - говорится в сообщении журнала.
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля в понедельник. Во вторник Песков подчеркнул, что реакции от киевского режима на предложение президента РФ о перемирии все еще нет. Зеленский впоследствии сказал, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.