https://ria.ru/20250430/economist-2014257433.html

СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане

СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане - РИА Новости, 30.04.2025

СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане

Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщает журнал Economist со... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:52:00+03:00

2025-04-30T09:52:00+03:00

2025-04-30T10:27:00+03:00

в мире

ватикан

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013786204_0:122:1501:966_1920x0_80_0_0_e3aa9b1e0e0887f3a231e207481c98c0.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщает журнал Economist со ссылкой на украинские источники.Трамп в понедельник заявил, что Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу."Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое сообщение: Украина готова к прекращению огня без предварительных условий, а Россия - нет, а Трампу не следует отказываться от процесса по мирному урегулированию, которого может добиться только он", - говорится в сообщении журнала.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля в понедельник. Во вторник Песков подчеркнул, что реакции от киевского режима на предложение президента РФ о перемирии все еще нет. Зеленский впоследствии сказал, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014237718.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

ватикан

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ватикан, украина