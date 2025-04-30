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СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане - РИА Новости, 30.04.2025
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09:52 30.04.2025 (обновлено: 10:27 30.04.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250430/economist-2014257433.html
СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане - РИА Новости, 30.04.2025
СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщает журнал Economist со... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:52:00+03:00
2025-04-30T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщает журнал Economist со ссылкой на украинские источники.Трамп в понедельник заявил, что Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу."Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое сообщение: Украина готова к прекращению огня без предварительных условий, а Россия - нет, а Трампу не следует отказываться от процесса по мирному урегулированию, которого может добиться только он", - говорится в сообщении журнала.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля в понедельник. Во вторник Песков подчеркнул, что реакции от киевского режима на предложение президента РФ о перемирии все еще нет. Зеленский впоследствии сказал, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014237718.html
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html
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в мире, ватикан, украина
В мире, Ватикан, Украина
СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане

Economist: Зеленский в Ватикане просил Трампа не покидать процесс урегулирования

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщает журнал Economist со ссылкой на украинские источники.
Трамп в понедельник заявил, что Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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"Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое сообщение: Украина готова к прекращению огня без предварительных условий, а Россия - нет, а Трампу не следует отказываться от процесса по мирному урегулированию, которого может добиться только он", - говорится в сообщении журнала.
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля в понедельник. Во вторник Песков подчеркнул, что реакции от киевского режима на предложение президента РФ о перемирии все еще нет. Зеленский впоследствии сказал, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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