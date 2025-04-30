https://ria.ru/20250430/dzhakarta-2014348441.html

В Джакарте обнаженный россиянин пытался забраться на монумент

В Джакарте обнаженный россиянин пытался забраться на монумент - РИА Новости, 30.04.2025

В Джакарте обнаженный россиянин пытался забраться на монумент

Власти индонезийской столицы Джакарты задержали обнаженного россиянина при попытке забраться на национальный монумент страны, сообщает индонезийский телеканал... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:00:00+03:00

2025-04-30T14:00:00+03:00

2025-04-30T14:00:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 30 апр – РИА Новости. Власти индонезийской столицы Джакарты задержали обнаженного россиянина при попытке забраться на национальный монумент страны, сообщает индонезийский телеканал Lintas INews. "Иностранец из России был задержан сотрудниками полиции за совершение непристойных действий во дворе у национального монумента Монас в центральной части Джакарты. Он осмелился пробежать без одежды и обуви от Восточных ворот Монаса до основания монумента Монаса", - сообщает телеканал. По его данным, офицеры полиции "были шокированы", увидев, как мужчина "внезапно вошел в ворота голым". "Когда преступника попытались остановить, он побежал к памятнику Монас и был успешно пойман только тогда, когда поднялся по лестнице к чаше монумента", - отмечает телеканал. Позже мужчина рассказал, что его зовут Виктор, ему 36 лет, он из России. "Виктор признался, что находился в депрессии из-за психологического стресса. После того, как гражданина России накормили, искупали и предоставили ему возможность отдохнуть, его доставили в центральное отделение полиции Джакарты для дальнейшего допроса, после чего передали иммиграционным властям", - отмечает телеканал.

https://ria.ru/20250125/bali-1995419381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, джакарта, россия