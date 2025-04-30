https://ria.ru/20250430/dugin-2014511445.html
Дугин назвал условие сохранения исторической памяти
Дугин назвал условие сохранения исторической памяти - РИА Новости, 30.04.2025
Дугин назвал условие сохранения исторической памяти
Россия может сохранить историческую память, правду о Победе в Великой Отечественной войне, только одержав победу в специальной военной операции, считает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:57:00+03:00
2025-04-30T22:57:00+03:00
2025-04-30T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
александр дугин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия может сохранить историческую память, правду о Победе в Великой Отечественной войне, только одержав победу в специальной военной операции, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Только победители пишут историю воин… Важно, кто побеждает сегодня. Борьба за нашу историческую память, за истину и правду об этой великой Победе в каком-то смысле зависит от нашей победы сегодня (в СВО - ред.). Если мы завтра будем победителями, то мы сможем доказать фальсификации и нас будут слушать", - сказал он на площадке марафона "Знание. Первые", отвечая на вопрос РИА Новости. По словам Дугина, история - это "живая вещь", западные страны уже не раз переписывали историю. Именно поэтому нельзя надеяться на то, что Запад будет уважительно относиться к истории России. "Никаких шансов у нас доказать свою историческую правоту и сохранить правду об этой великой Победе в великой войне без новых побед нет. И некому будет возразить", - добавил он. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250430/rossija-2014401666.html
https://ria.ru/20250426/dugin-2013621523.html
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общество, россия, александр дугин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Александр Дугин
Дугин назвал условие сохранения исторической памяти
Дугин: Россия сможет сохранить историческую память, только победив в СВО
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия может сохранить историческую память, правду о Победе в Великой Отечественной войне, только одержав победу в специальной военной операции, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Только победители пишут историю воин… Важно, кто побеждает сегодня. Борьба за нашу историческую память, за истину и правду об этой великой Победе в каком-то смысле зависит от нашей победы сегодня (в СВО - ред.). Если мы завтра будем победителями, то мы сможем доказать фальсификации и нас будут слушать", - сказал он на площадке марафона "Знание. Первые", отвечая на вопрос РИА Новости.
По словам Дугина
, история - это "живая вещь", западные страны уже не раз переписывали историю. Именно поэтому нельзя надеяться на то, что Запад будет уважительно относиться к истории России
.
"Никаких шансов у нас доказать свою историческую правоту и сохранить правду об этой великой Победе в великой войне без новых побед нет. И некому будет возразить", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".