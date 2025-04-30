https://ria.ru/20250430/drony-2014226735.html

Юрист объяснил, зачем нужны "шашлычные дроны" на самом деле

Юрист объяснил, зачем нужны "шашлычные дроны" на самом деле - РИА Новости, 30.04.2025

Юрист объяснил, зачем нужны "шашлычные дроны" на самом деле

Информация о якобы "шашлычных дронах", которые следят за жарящими шашлыки в неположенных местах, неверна, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Олег... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T02:17:00+03:00

2025-04-30T02:17:00+03:00

2025-04-30T02:17:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

шашлык

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Информация о якобы "шашлычных дронах", которые следят за жарящими шашлыки в неположенных местах, неверна, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.По его словах, одной из задач беспилотников является раннее обнаружение очагов возгорания, например, в лесах, а вовсе не охота за "шашлычниками". Тем более, функция фиксации нарушения населением правил противопожарного режима с дронов выглядит неоднозначно с точки зрения закона."Несмотря на то, что сама съемка имеет законные цели, процесс может затрагивать права граждан на неприкосновенность частной жизни", — пояснил юрист.Тем не менее, штраф за нарушение противопожарной безопасности размером от 5 до 50 тысяч рублей могут выписать сотрудники полиции или МЧС. В случае гибели и травм людей при пожаре для виновника наступает уголовная ответственность. Поэтому всегда следует жарить шашлыки только в специально отведенных местах и с соблюдением всех правил безопасности, советует Черкасов.

https://ria.ru/20220508/shashlyki-1787452606.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, шашлык