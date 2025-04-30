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В Белгородской области при ударе дрона пострадал человек - РИА Новости, 30.04.2025
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13:55 30.04.2025 (обновлено: 14:09 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/dron-2014346121.html
В Белгородской области при ударе дрона пострадал человек
В Белгородской области при ударе дрона пострадал человек - РИА Новости, 30.04.2025
В Белгородской области при ударе дрона пострадал человек
Водитель легкового автомобиля пострадал в посёлке Политотдельский Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:55:00+03:00
2025-04-30T14:09:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля пострадал в посёлке Политотдельский Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В посёлке Политотдельский Белгородского района от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в результате атак беспилотников повреждены линии электропередачи. Временно без света остаются посёлок Шамино, сёла Коровино, Безлюдовка, Графовка и Архангельское и частично сёла Ржевка и Новая Таволжанка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, уточнил глава области."Три дрона атаковали город Шебекино - повреждены два объекта торговли, надворные постройки на территории частного домовладения и один легковой автомобиль. Также поступила информация об атаке беспилотника в селе Нехотеевка, в результате чего огнём частично разрушены два дома и уничтожена надворная постройка. В районе села Головчино Грайворонского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. Водитель не пострадал", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20250429/gorlovka-2014118539.html
https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе дрона пострадал человек

В Белгородской области при ударе FPV-дрона пострадал водитель автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля пострадал в посёлке Политотдельский Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В посёлке Политотдельский Белгородского района от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в результате атак беспилотников повреждены линии электропередачи. Временно без света остаются посёлок Шамино, сёла Коровино, Безлюдовка, Графовка и Архангельское и частично сёла Ржевка и Новая Таволжанка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, уточнил глава области.
"Три дрона атаковали город Шебекино - повреждены два объекта торговли, надворные постройки на территории частного домовладения и один легковой автомобиль. Также поступила информация об атаке беспилотника в селе Нехотеевка, в результате чего огнём частично разрушены два дома и уничтожена надворная постройка. В районе села Головчино Грайворонского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. Водитель не пострадал", - подчеркнул Гладков.
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