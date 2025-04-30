https://ria.ru/20250430/dron-2014346121.html

В Белгородской области при ударе дрона пострадал человек

В Белгородской области при ударе дрона пострадал человек - РИА Новости, 30.04.2025

В Белгородской области при ударе дрона пострадал человек

Водитель легкового автомобиля пострадал в посёлке Политотдельский Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:55:00+03:00

2025-04-30T13:55:00+03:00

2025-04-30T14:09:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля пострадал в посёлке Политотдельский Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В посёлке Политотдельский Белгородского района от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в результате атак беспилотников повреждены линии электропередачи. Временно без света остаются посёлок Шамино, сёла Коровино, Безлюдовка, Графовка и Архангельское и частично сёла Ржевка и Новая Таволжанка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, уточнил глава области."Три дрона атаковали город Шебекино - повреждены два объекта торговли, надворные постройки на территории частного домовладения и один легковой автомобиль. Также поступила информация об атаке беспилотника в селе Нехотеевка, в результате чего огнём частично разрушены два дома и уничтожена надворная постройка. В районе села Головчино Грайворонского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. Водитель не пострадал", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20250429/gorlovka-2014118539.html

https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины