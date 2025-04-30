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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали три человека
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 30.04.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали три человека
Дрон ВСУ атаковал в городе Шебекино Белгородской области легковой автомобиль, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:32:00+03:00
2025-04-30T11:32:00+03:00
2025-04-30T11:32:00+03:00
происшествия
шебекино
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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал в городе Шебекино Белгородской области легковой автомобиль, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранены три мирных жителя. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада скорой доставит его в областную клиническую больницу. У одной женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и руки. Бригадой СМП она будет доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. У ещё одной пострадавшей — ушибы рук и ног. После оказания медпомощи она будет отпущена на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что у транспортного средства, в котором находились раненые, выбито лобовое стекло и повреждён кузов. У рядом проезжавшего автомобиля осколками посечён кузов.
https://ria.ru/20250429/vsu-2014213996.html
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Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали три человека
Гладков: в Шебекино Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены 3 человека