https://ria.ru/20250430/donetsk-2014410198.html

В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома

В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома - РИА Новости, 30.04.2025

В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома

Террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома предотвратили в Киевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:17:00+03:00

2025-04-30T16:17:00+03:00

2025-04-30T16:17:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома предотвратили в Киевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома на окраине Киевского района в Донецке", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что перехваченным дроном оказался украинский коптер Mavic 3, который нёс на себе фугасный заряд с поражающими элементами. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России переместили БПЛА в безопасное место и уничтожили дрон накладным зарядом.

https://ria.ru/20250428/donetsk-2013760947.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, донецк, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)