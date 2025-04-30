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В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/donetsk-2014410198.html
В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома
В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома - РИА Новости, 30.04.2025
В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома
Террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома предотвратили в Киевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:17:00+03:00
2025-04-30T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома предотвратили в Киевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома на окраине Киевского района в Донецке", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что перехваченным дроном оказался украинский коптер Mavic 3, который нёс на себе фугасный заряд с поражающими элементами. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России переместили БПЛА в безопасное место и уничтожили дрон накладным зарядом.
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в мире, россия, донецк, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома

ФСБ предотвратила атаку украинского БПЛА на жилые дома в Киевском районе Донецка

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники полиции проводят операцию по задержанию участников интернет-сообщества, причастных к распространению электронных писем с ложными угрозами минирования. Стоп-кадр видео
Сотрудники полиции проводят операцию по задержанию участников интернет-сообщества, причастных к распространению электронных писем с ложными угрозами минирования. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома предотвратили в Киевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«
"Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома на окраине Киевского района в Донецке", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что перехваченным дроном оказался украинский коптер Mavic 3, который нёс на себе фугасный заряд с поражающими элементами.
Взрывотехники регионального Управления ФСБ России переместили БПЛА в безопасное место и уничтожили дрон накладным зарядом.
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