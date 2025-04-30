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В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома
В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома - РИА Новости, 30.04.2025
В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома
Террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома предотвратили в Киевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:17:00+03:00
2025-04-30T16:17:00+03:00
2025-04-30T16:17:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома предотвратили в Киевском районе Донецка, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на жилые дома на окраине Киевского района в Донецке", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что перехваченным дроном оказался украинский коптер Mavic 3, который нёс на себе фугасный заряд с поражающими элементами. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России переместили БПЛА в безопасное место и уничтожили дрон накладным зарядом.
https://ria.ru/20250428/donetsk-2013760947.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке предотвратили атаку украинского беспилотника на жилые дома
ФСБ предотвратила атаку украинского БПЛА на жилые дома в Киевском районе Донецка