https://ria.ru/20250430/dom-2014227655.html

Экс-депутат рассказал, зачем нужно решение ЕСПЧ по поджогу Дома профсоюзов

Экс-депутат рассказал, зачем нужно решение ЕСПЧ по поджогу Дома профсоюзов - РИА Новости, 30.04.2025

Экс-депутат рассказал, зачем нужно решение ЕСПЧ по поджогу Дома профсоюзов

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году нужно Европе, чтобы получить еще один инструмент... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T01:40:00+03:00

2025-04-30T01:40:00+03:00

2025-04-30T01:40:00+03:00

одесса

европа

украина

европейский суд по правам человека (еспч)

центральное разведывательное управление (цру)

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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году нужно Европе, чтобы получить еще один инструмент давления на Киев, заявил депутат одесского областного совета шестого созыва (2010-2014 годы) Алексей Албу. Ранее ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. "То, что 11 лет спустя европейские партнеры приняли такое решение, на мой взгляд, говорит о том, что Европа хочет получить лишь еще один инструмент давления на украинские власти. Если украинский истеблишмент начнет выходить из повиновения, какие-то конкретные, может быть, политические фигуры, то, возможно, будут приняты и другие решения не в пользу украинских высокопоставленных чиновников", - сказал экс-депутат белорусскому телеканалу "Беларусь 1". Он выразил уверенность, что в Европе знают, что на самом деле происходило в тот день в Доме профсоюзов в Одессе. "Я более чем уверен, потому что украинские правоохранительные органы полностью контролируются структурами западной разведки. То есть это и МИ-6, и ЦРУ, и другие подобные. Поэтому у них точно есть информация о том, что в этот день происходило", - сказал Албу. Он также высказал мнение, что тогда следствие закрытыми группами украинских правоохранителей велось на должном уровне. "И украинская власть обладает полностью всей картиной. Однако, как говорится, в процессе следствия главное не выйти на себя самого... То есть реальную информацию они просто не могут придать гласности, потому что придется наказывать людей очень высокопоставленных, которые и сегодня находятся в высших эшелонах украинской политики", - добавил Албу. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250419/odessa-2012244961.html

https://ria.ru/20250320/mid-2006238750.html

одесса

европа

украина

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одесса, европа, украина, европейский суд по правам человека (еспч), центральное разведывательное управление (цру)