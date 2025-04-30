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Курс доллара упал ниже 81 рубля - РИА Новости, 30.04.2025
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11:49 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/dollar-2014301822.html
Курс доллара упал ниже 81 рубля
Курс доллара упал ниже 81 рубля - РИА Новости, 30.04.2025
Курс доллара упал ниже 81 рубля
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:49:00+03:00
2025-04-30T11:49:00+03:00
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов. К 11.22 мск курс доллара снижался на 25 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,93 рубля, минимума с 22 апреля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара упал ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Купюры долларов США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов.
К 11.22 мск курс доллара снижался на 25 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,93 рубля, минимума с 22 апреля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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ЭкономикаМосковская биржаСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
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