https://ria.ru/20250430/dollar-2014301822.html

Курс доллара упал ниже 81 рубля

Курс доллара упал ниже 81 рубля - РИА Новости, 30.04.2025

Курс доллара упал ниже 81 рубля

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:49:00+03:00

2025-04-30T11:49:00+03:00

2025-04-30T11:49:00+03:00

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f3f689f5ea1311aa2dce5b9b93670f0.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля, следует из данных торгов. К 11.22 мск курс доллара снижался на 25 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,93 рубля, минимума с 22 апреля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть