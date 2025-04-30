https://ria.ru/20250430/dokumenty-2014223524.html

Опубликованы новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Опубликованы новые архивные документы о самоубийстве Гитлера - РИА Новости, 30.04.2025

Опубликованы новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T00:03:00+03:00

2025-04-30T00:03:00+03:00

2025-04-30T06:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

германия

берлин (город)

адольф гитлер

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад. Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года в Берлине, окруженном советскими войсками. В опубликованных сейчас документах приводятся дополнительные подробности того, что происходило в бункере Гитлера до и после самоубийства нацистского фюрера.

https://ria.ru/20250416/berlin-2011495270.html

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германия

берлин (город)

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россия, германия, берлин (город), адольф гитлер, 80-летие победы в великой отечественной войне