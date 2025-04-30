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Опубликованы новые архивные документы о самоубийстве Гитлера - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:03 30.04.2025 (обновлено: 06:27 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/dokumenty-2014223524.html
Опубликованы новые архивные документы о самоубийстве Гитлера
Опубликованы новые архивные документы о самоубийстве Гитлера - РИА Новости, 30.04.2025
Опубликованы новые архивные документы о самоубийстве Гитлера
Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:03:00+03:00
2025-04-30T06:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
германия
берлин (город)
адольф гитлер
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад. Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года в Берлине, окруженном советскими войсками. В опубликованных сейчас документах приводятся дополнительные подробности того, что происходило в бункере Гитлера до и после самоубийства нацистского фюрера.
https://ria.ru/20250416/berlin-2011495270.html
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россия, германия, берлин (город), адольф гитлер, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Германия, Берлин (город), Адольф Гитлер, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Опубликованы новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера
Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад.
Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года в Берлине, окруженном советскими войсками.
В опубликованных сейчас документах приводятся дополнительные подробности того, что происходило в бункере Гитлера до и после самоубийства нацистского фюрера.
Советские солдаты ведут бой у одного из входов в берлинский метрополитен возле Франкфуртер-алле - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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16 апреля, 07:06
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияГерманияБерлин (город)Адольф Гитлер80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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