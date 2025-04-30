https://ria.ru/20250430/dnr-2014510923.html
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новое в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:52:00+03:00
2025-04-30T22:52:00+03:00
2025-04-30T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
ссср
андрей белоусов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006216931_0:0:2655:1494_1920x0_80_0_0_26f8ab52d432a6469bc0752c222b1ebb.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новое в ДНР, сообщили в российском военном ведомстве."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.Министр подчеркнул, что смелые и решительные действия военнослужащих полка позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад"."Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении и неоднократно в тяжелых боях доказал, что полк по праву носит почетное наименование "гвардейский", – сказано в телеграмме."За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, более 900 военнослужащих полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", – отметил Белоусов.
https://ria.ru/20250430/mo-2014322386.html
https://ria.ru/20250430/vsu-2014489523.html
россия
донецкая народная республика
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006216931_224:0:2655:1823_1920x0_80_0_0_74363cd4abbdf1be6ea40598cfcac067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, ссср, андрей белоусов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, СССР, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Нового в ДНР