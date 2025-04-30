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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
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22:52 30.04.2025 (обновлено: 23:07 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/dnr-2014510923.html
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новое в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:52:00+03:00
2025-04-30T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
ссср
андрей белоусов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новое в ДНР, сообщили в российском военном ведомстве."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.Министр подчеркнул, что смелые и решительные действия военнослужащих полка позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад"."Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении и неоднократно в тяжелых боях доказал, что полк по праву носит почетное наименование "гвардейский", – сказано в телеграмме."За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, более 900 военнослужащих полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", – отметил Белоусов.
https://ria.ru/20250430/mo-2014322386.html
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россия, донецкая народная республика, ссср, андрей белоусов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, СССР, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Нового в ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новое в ДНР, сообщили в российском военном ведомстве.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.
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Министр подчеркнул, что смелые и решительные действия военнослужащих полка позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад".
"Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении и неоднократно в тяжелых боях доказал, что полк по праву носит почетное наименование "гвардейский", – сказано в телеграмме.
"За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, более 900 военнослужащих полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", – отметил Белоусов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСССРАндрей БелоусовВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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