https://ria.ru/20250430/dnr-2014510923.html

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Нового в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новое в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T22:52:00+03:00

2025-04-30T22:52:00+03:00

2025-04-30T23:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новое в ДНР, сообщили в российском военном ведомстве."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.Министр подчеркнул, что смелые и решительные действия военнослужащих полка позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад"."Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении и неоднократно в тяжелых боях доказал, что полк по праву носит почетное наименование "гвардейский", – сказано в телеграмме."За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, более 900 военнослужащих полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", – отметил Белоусов.

https://ria.ru/20250430/mo-2014322386.html

https://ria.ru/20250430/vsu-2014489523.html

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россия, донецкая народная республика, ссср, андрей белоусов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины