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Акция "Диктант Победы" прошла в 90 странах - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:09 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/diktant-2014286393.html
Акция "Диктант Победы" прошла в 90 странах
Акция "Диктант Победы" прошла в 90 странах - РИА Новости, 30.04.2025
Акция "Диктант Победы" прошла в 90 странах
"Диктант Победы" прошел в более, чем 90 странах мира, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:09:00+03:00
2025-04-30T11:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
франция
москва
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. "Диктант Победы" прошел в более, чем 90 странах мира, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Диктант Победы в этом году блистательно прошел. К 80-летию хотелось бы, чтобы было 80 стран-участниц, но мы на самом деле пошли на перевыполнение этого плана. У нас было за 90 этих стран", - сказал Примаков на пресс-конференции в Москве. По его словам, кроме "Диктанта Победы" за рубежом проходили такие акции как: "Георгиевская лента", "Вальс Победы", "Свеча Памяти", "Сад Памяти", "Огонь Памяти". "Я выделил бы историю про отряд "Родина". Это женский отряд французского сопротивления, где были и девушки из России, и из Белоруссии, пленные, бежали из концлагерей во Франции и основали свой партизанский женский отряд. У нас были там и семинары, и выставки. Мы надеемся… что памятник будет установлен во Франции, недалеко от горной шахты на территории концлагеря, где девушки содержались и часть их там была убита, будет поставлен там памятник. Французы вроде бы его пропускают", - рассказал Примаков. "Диктант Победы" - международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходила на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира.
https://ria.ru/20250426/diktant-2013544149.html
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россия, франция, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Франция, Москва, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Акция "Диктант Победы" прошла в 90 странах

Примаков: акция "Диктант Победы" прошла в более, чем 90 странах мира

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы"
Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. "Диктант Победы" прошел в более, чем 90 странах мира, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Диктант Победы в этом году блистательно прошел. К 80-летию хотелось бы, чтобы было 80 стран-участниц, но мы на самом деле пошли на перевыполнение этого плана. У нас было за 90 этих стран", - сказал Примаков на пресс-конференции в Москве.
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По его словам, кроме "Диктанта Победы" за рубежом проходили такие акции как: "Георгиевская лента", "Вальс Победы", "Свеча Памяти", "Сад Памяти", "Огонь Памяти".
"Я выделил бы историю про отряд "Родина". Это женский отряд французского сопротивления, где были и девушки из России, и из Белоруссии, пленные, бежали из концлагерей во Франции и основали свой партизанский женский отряд. У нас были там и семинары, и выставки. Мы надеемся… что памятник будет установлен во Франции, недалеко от горной шахты на территории концлагеря, где девушки содержались и часть их там была убита, будет поставлен там памятник. Французы вроде бы его пропускают", - рассказал Примаков.
"Диктант Победы" - международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходила на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияФранцияМоскваЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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