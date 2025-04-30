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Россия не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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12:11 30.04.2025 (обновлено: 12:13 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/dialog-2014307156.html
Россия не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу, заявил Песков
Россия не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Россия не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу, заявил Песков
РФ по-прежнему не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу с РФ без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:11:00+03:00
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россия
киев
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. РФ по-прежнему не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу с РФ без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание". Он подчеркнул, что эта готовность по-прежнему активна. "К сожалению, мы еще не слышали никаких заявлений из Киева по этому вопросу, так что мы не знаем, готов ли Киев к этому или нет", - добавил Песков. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, киев, дмитрий песков, украина
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Украина
Россия не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу, заявил Песков

Песков: РФ не слышала от Киева готовности к диалогу без предварительных условий

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. РФ по-прежнему не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу с РФ без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание".
Он подчеркнул, что эта готовность по-прежнему активна.
«
"К сожалению, мы еще не слышали никаких заявлений из Киева по этому вопросу, так что мы не знаем, готов ли Киев к этому или нет", - добавил Песков.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Киев противоречит позиции Путина по урегулированию конфликта, заявил Песков
11:45
 
РоссияКиевДмитрий ПесковУкраина
 
 
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