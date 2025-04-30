https://ria.ru/20250430/dialog-2014307156.html
Россия не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу, заявил Песков
Россия не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Россия не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу, заявил Песков
РФ по-прежнему не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу с РФ без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:11:00+03:00
2025-04-30T12:11:00+03:00
2025-04-30T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. РФ по-прежнему не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу с РФ без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание". Он подчеркнул, что эта готовность по-прежнему активна. "К сожалению, мы еще не слышали никаких заявлений из Киева по этому вопросу, так что мы не знаем, готов ли Киев к этому или нет", - добавил Песков. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/kiev-2014299934.html
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россия, киев, дмитрий песков, украина
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Украина
Россия не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу, заявил Песков
Песков: РФ не слышала от Киева готовности к диалогу без предварительных условий