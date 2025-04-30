https://ria.ru/20250430/den-2014224777.html

Россиян ждет сокращенный рабочий день

Россиян ждет сокращенный рабочий день - РИА Новости, 30.04.2025

Россиян ждет сокращенный рабочий день

Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник Весны и Труда, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T00:21:00+03:00

2025-04-30T00:21:00+03:00

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общество

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник Весны и Труда, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "На майские праздники выходными станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Поскольку 1 мая – праздничный день, рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час", — сказала Подольская.Она отметила, что при этом рабочий день 7 мая перед длинными выходными не будет сокращенным, так как 8 мая – выходной, перенесенный с 23 февраля."Важно учитывать, что в мае 2025 года будет 13 выходных дней при 18 рабочих. При окладной системе брать отпуск в этом месяце невыгодно: чем меньше рабочих дней, тем выше оплата за каждый отработанный день", — добавила эксперт.

https://ria.ru/20250429/may-1855644309.html

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2025

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общество, россия