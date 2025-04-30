Рейтинг@Mail.ru
Россиян ждет сокращенный рабочий день - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 30.04.2025 (обновлено: 09:45 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/den-2014224777.html
Россиян ждет сокращенный рабочий день
Россиян ждет сокращенный рабочий день - РИА Новости, 30.04.2025
Россиян ждет сокращенный рабочий день
Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник Весны и Труда, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T00:21:00+03:00
2025-04-30T09:45:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151216/17/1512161728_810:842:2954:2048_1920x0_80_0_0_51bef6f30d92b8d6e5e39b6e5f93b06f.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник Весны и Труда, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. &quot;На майские праздники выходными станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Поскольку 1 мая – праздничный день, рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час&quot;, — сказала Подольская.Она отметила, что при этом рабочий день 7 мая перед длинными выходными не будет сокращенным, так как 8 мая – выходной, перенесенный с 23 февраля."Важно учитывать, что в мае 2025 года будет 13 выходных дней при 18 рабочих. При окладной системе брать отпуск в этом месяце невыгодно: чем меньше рабочих дней, тем выше оплата за каждый отработанный день", — добавила эксперт.
https://ria.ru/20250429/may-1855644309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151216/17/1512161728_1282:861:2865:2048_1920x0_80_0_0_018050933d352929676e2b7006879ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Россиян ждет сокращенный рабочий день

Россиян 30 апреля ждет сокращенный на один час рабочий день

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Офис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник Весны и Труда, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«

"На майские праздники выходными станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Поскольку 1 мая – праздничный день, рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час", — сказала Подольская.

Она отметила, что при этом рабочий день 7 мая перед длинными выходными не будет сокращенным, так как 8 мая – выходной, перенесенный с 23 февраля.
"Важно учитывать, что в мае 2025 года будет 13 выходных дней при 18 рабочих. При окладной системе брать отпуск в этом месяце невыгодно: чем меньше рабочих дней, тем выше оплата за каждый отработанный день", — добавила эксперт.
Календарь праздников — 2025. Май
График выходных на май 2025 года: когда и сколько отдыхаем
Вчера, 13:34
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала