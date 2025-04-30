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В Чили раскрыли воровскую банду, промышлявшую в США и Европе - РИА Новости, 30.04.2025
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23:30 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/chili-2014515208.html
В Чили раскрыли воровскую банду, промышлявшую в США и Европе
В Чили раскрыли воровскую банду, промышлявшую в США и Европе - РИА Новости, 30.04.2025
В Чили раскрыли воровскую банду, промышлявшую в США и Европе
Прокуратура Чили при поддержке следственной полиции и Федерального бюро расследований США ликвидировала международную преступную группу, специализировавшуюся на РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:30:00+03:00
2025-04-30T23:30:00+03:00
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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Прокуратура Чили при поддержке следственной полиции и Федерального бюро расследований США ликвидировала международную преступную группу, специализировавшуюся на кражах из элитных домов в США и Европе, а также на отмывании похищенного имущества и денежных средств, сообщила столичная прокуратура. "Расследование ... позволило ликвидировать международную банду, занимавшуюся кражами из элитных жилых домов в США и Европе и отправкой похищенных вещей и денег, полученных в результате этих преступлений, в Чили, где они отмывались через сеть родственников обвиняемых", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры Западного округа Чили в Х. Совместная силовая операция прошла 29 апреля в 11 коммунах столичного региона и в одном доме в Альгараббо (Вальпараисо). Всего были задержаны 23 человека, включая лидеров преступной группы и членов их семей, участвовавших в сокрытии украденного имущества, перепродаже техники, часов и ювелирных изделий, а также в легализации вырученных средств. При обысках были изъяты наличные средства, наркотики, огнестрельное оружие и транспорт, приобретённый за счет выручки от краж. По информации следствия, члены банды действовали в Бельгии, Испании и США как минимум с 2020 года. Для въезда и выезда из Чили они использовали поддельные документы и обходные маршруты. Все задержанные были доставлены в суд Сантьяго, большинству из них уже были предъявлены обвинения в отмывании средств, а также, в зависимости от степени участия, в создании преступного сообщества.
https://ria.ru/20250430/sud-2014487742.html
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чили, сша, европа, в мире
Чили, США, Европа, В мире
В Чили раскрыли воровскую банду, промышлявшую в США и Европе

В Чили ликвидировали банду, занимавшуюся кражами из элитных домов в США и Европе

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЧили
Чили - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Прокуратура Чили при поддержке следственной полиции и Федерального бюро расследований США ликвидировала международную преступную группу, специализировавшуюся на кражах из элитных домов в США и Европе, а также на отмывании похищенного имущества и денежных средств, сообщила столичная прокуратура.
"Расследование ... позволило ликвидировать международную банду, занимавшуюся кражами из элитных жилых домов в США и Европе и отправкой похищенных вещей и денег, полученных в результате этих преступлений, в Чили, где они отмывались через сеть родственников обвиняемых", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры Западного округа Чили в Х.
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Совместная силовая операция прошла 29 апреля в 11 коммунах столичного региона и в одном доме в Альгараббо (Вальпараисо). Всего были задержаны 23 человека, включая лидеров преступной группы и членов их семей, участвовавших в сокрытии украденного имущества, перепродаже техники, часов и ювелирных изделий, а также в легализации вырученных средств. При обысках были изъяты наличные средства, наркотики, огнестрельное оружие и транспорт, приобретённый за счет выручки от краж.
По информации следствия, члены банды действовали в Бельгии, Испании и США как минимум с 2020 года. Для въезда и выезда из Чили они использовали поддельные документы и обходные маршруты. Все задержанные были доставлены в суд Сантьяго, большинству из них уже были предъявлены обвинения в отмывании средств, а также, в зависимости от степени участия, в создании преступного сообщества.
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