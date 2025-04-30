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Исследование показало рост интереса москвичей к разработке чат-ботов - РИА Новости, 30.04.2025
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05:53 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/chat-bot-2014237131.html
Исследование показало рост интереса москвичей к разработке чат-ботов
Исследование показало рост интереса москвичей к разработке чат-ботов - РИА Новости, 30.04.2025
Исследование показало рост интереса москвичей к разработке чат-ботов
Жители Москвы и Московской области в марте вдвое чаще интересовались услугами по разработке чат-ботов, тогда как по всей России этот показатель за год... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:53:00+03:00
2025-04-30T05:53:00+03:00
технологии
москва
московская область (подмосковье)
россия
telegram
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Жители Москвы и Московской области в марте вдвое чаще интересовались услугами по разработке чат-ботов, тогда как по всей России этот показатель за год увеличился на 84%, говорится в исследовании российского сервиса поиска специалистов "Профи.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В марте был зафиксирован рост спроса на услуги разработчиков чат-ботов. В Москве и Московской области количество запросов увеличилось вдвое по сравнению с данными марта 2024 года. По всей России был зафиксирован рост на 84% год к году", - выяснили аналитики. В топ IT-услуг, которыми интересовались россияне за минувший год, первое место заняла "помощь программистов". На втором месте оказалась как раз "разработка ботов в Telegram". Также в топ-5 вошли "программирование 1C", "программирование в Excel" и "data science". Спрос на услуги, не связанные с разработкой чат-ботов, вырос менее чем на треть год к году. Как объяснил разработчик ИИ-решений Neuro.net Илья Спирин, увеличение спроса на разработку чат-ботов является закономерным трендом. "Все больше владельцев малого и среднего бизнеса стремятся автоматизировать коммуникацию с клиентами, особенно в мессенджерах вроде Telegram, где люди привыкли получать быстрые и удобные ответы. Чат-боты обходятся дешевле колл-центров и помогают небольшим компаниям справиться с количеством запросов от клиентов на старте", - добавил Спирин.
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москва
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технологии, москва, московская область (подмосковье), россия, telegram
Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Telegram
Исследование показало рост интереса москвичей к разработке чат-ботов

Интерес москвичей к разработке чат-ботов вырос вдвое за год

© Fotolia / zapp2photoЧат бот
Чат бот - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Fotolia / zapp2photo
Чат бот. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Жители Москвы и Московской области в марте вдвое чаще интересовались услугами по разработке чат-ботов, тогда как по всей России этот показатель за год увеличился на 84%, говорится в исследовании российского сервиса поиска специалистов "Профи.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В марте был зафиксирован рост спроса на услуги разработчиков чат-ботов. В Москве и Московской области количество запросов увеличилось вдвое по сравнению с данными марта 2024 года. По всей России был зафиксирован рост на 84% год к году", - выяснили аналитики.
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В топ IT-услуг, которыми интересовались россияне за минувший год, первое место заняла "помощь программистов". На втором месте оказалась как раз "разработка ботов в Telegram". Также в топ-5 вошли "программирование 1C", "программирование в Excel" и "data science". Спрос на услуги, не связанные с разработкой чат-ботов, вырос менее чем на треть год к году.
Как объяснил разработчик ИИ-решений Neuro.net Илья Спирин, увеличение спроса на разработку чат-ботов является закономерным трендом.
"Все больше владельцев малого и среднего бизнеса стремятся автоматизировать коммуникацию с клиентами, особенно в мессенджерах вроде Telegram, где люди привыкли получать быстрые и удобные ответы. Чат-боты обходятся дешевле колл-центров и помогают небольшим компаниям справиться с количеством запросов от клиентов на старте", - добавил Спирин.
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