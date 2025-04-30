Исследование показало рост интереса москвичей к разработке чат-ботов
Интерес москвичей к разработке чат-ботов вырос вдвое за год
Чат бот. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Жители Москвы и Московской области в марте вдвое чаще интересовались услугами по разработке чат-ботов, тогда как по всей России этот показатель за год увеличился на 84%, говорится в исследовании российского сервиса поиска специалистов "Профи.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В марте был зафиксирован рост спроса на услуги разработчиков чат-ботов. В Москве и Московской области количество запросов увеличилось вдвое по сравнению с данными марта 2024 года. По всей России был зафиксирован рост на 84% год к году", - выяснили аналитики.
Российские ученые повысили безопасность и точность ответов ИИ
25 апреля, 10:00
В топ IT-услуг, которыми интересовались россияне за минувший год, первое место заняла "помощь программистов". На втором месте оказалась как раз "разработка ботов в Telegram". Также в топ-5 вошли "программирование 1C", "программирование в Excel" и "data science". Спрос на услуги, не связанные с разработкой чат-ботов, вырос менее чем на треть год к году.
Как объяснил разработчик ИИ-решений Neuro.net Илья Спирин, увеличение спроса на разработку чат-ботов является закономерным трендом.
"Все больше владельцев малого и среднего бизнеса стремятся автоматизировать коммуникацию с клиентами, особенно в мессенджерах вроде Telegram, где люди привыкли получать быстрые и удобные ответы. Чат-боты обходятся дешевле колл-центров и помогают небольшим компаниям справиться с количеством запросов от клиентов на старте", - добавил Спирин.
Эксперт оценил энергопотребление ИИ в России к 2030 году
25 марта, 04:22