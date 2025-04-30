https://ria.ru/20250430/chast-2014465641.html

В Киржачском районе запретили посещать леса вокруг воинской части

В Киржачском районе запретили посещать леса вокруг воинской части - РИА Новости, 30.04.2025

В Киржачском районе запретили посещать леса вокруг воинской части

В Киржачском районе Владимирской области в лесах в радиусе 10 километров вокруг воинской части установили запрет на пребывание людей и въезд транспорта после... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:57:00+03:00

2025-04-30T18:57:00+03:00

2025-04-30T18:57:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. В Киржачском районе Владимирской области в лесах в радиусе 10 километров вокруг воинской части установили запрет на пребывание людей и въезд транспорта после ЧС, сообщило правительство региона. "С сегодняшнего дня в Киржачском районе в лесах вокруг воинской части в радиусе 10 километров действует запрет на пребывание людей и въезд транспорта", - сообщается в Telegram-канале правительства Владимирской области. Минобороны РФ сообщило 22 апреля, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию. Губернатор Александр Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, еще одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших - трое военных и один гражданский. Вечером 25 апреля администрация Киржачского района заявила, что режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах, сохранив его только в поселке Барсово.

https://ria.ru/20250429/chs-2014204397.html

https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html

киржачский район

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происшествия, киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области