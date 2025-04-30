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В Киржачском районе запретили посещать леса вокруг воинской части
В Киржачском районе запретили посещать леса вокруг воинской части - РИА Новости, 30.04.2025
В Киржачском районе запретили посещать леса вокруг воинской части
В Киржачском районе Владимирской области в лесах в радиусе 10 километров вокруг воинской части установили запрет на пребывание людей и въезд транспорта после... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:57:00+03:00
2025-04-30T18:57:00+03:00
2025-04-30T18:57:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. В Киржачском районе Владимирской области в лесах в радиусе 10 километров вокруг воинской части установили запрет на пребывание людей и въезд транспорта после ЧС, сообщило правительство региона. "С сегодняшнего дня в Киржачском районе в лесах вокруг воинской части в радиусе 10 километров действует запрет на пребывание людей и въезд транспорта", - сообщается в Telegram-канале правительства Владимирской области. Минобороны РФ сообщило 22 апреля, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию. Губернатор Александр Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, еще одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших - трое военных и один гражданский. Вечером 25 апреля администрация Киржачского района заявила, что режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах, сохранив его только в поселке Барсово.
https://ria.ru/20250429/chs-2014204397.html
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происшествия, киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржачском районе запретили посещать леса вокруг воинской части
В Киржачском районе запретили нахождение в радиусе 10 км вокруг воинской части