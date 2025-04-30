https://ria.ru/20250430/byudzhet-2014512199.html

Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год

Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год - РИА Новости, 30.04.2025

Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год

Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T23:04:00+03:00

2025-04-30T23:04:00+03:00

2025-04-30T23:04:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на уточнение параметров, сообщает Минфин РФ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. Министерство сообщило о том, что правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, которым уточняются показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, подчеркнули в ведомстве. "Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.

https://ria.ru/20250430/byudzhet-2014511619.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)