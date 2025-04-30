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Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год - РИА Новости, 30.04.2025
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23:04 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/byudzhet-2014512199.html
Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год
Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год - РИА Новости, 30.04.2025
Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год
Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:04:00+03:00
2025-04-30T23:04:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на уточнение параметров, сообщает Минфин РФ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. Министерство сообщило о том, что правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, которым уточняются показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, подчеркнули в ведомстве. "Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о приоритетах бюджета на 2025 год

Глава Минфина РФ Силуанов: приоритеты бюджета на 2025 год остаются неизменными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Все приоритеты федерального бюджета России на 2025 год сохраняются, включая соцподдержку граждан и обеспечение обороны и безопасности страны, несмотря на уточнение параметров, сообщает Минфин РФ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
Министерство сообщило о том, что правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, которым уточняются показатели бюджета РФ на 2025 год. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, подчеркнули в ведомстве.
«
"Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте министерства.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета-2025
Вчера, 22:58
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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