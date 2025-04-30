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Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета-2025 - РИА Новости, 30.04.2025
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22:58 30.04.2025 (обновлено: 23:02 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/byudzhet-2014511619.html
Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета-2025
Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета-2025 - РИА Новости, 30.04.2025
Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета-2025
Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, осенью будет подготовлен второй блок поправок; при этом показатели РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:58:00+03:00
2025-04-30T23:02:00+03:00
экономика
россия
сша
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, осенью будет подготовлен второй блок поправок; при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, сообщил Минфин РФ. "Сегодня на заседании правительства РФ одобрен законопроект министерства финансов о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 год. Показатели планового периода 2026-2027 годов не меняются", - говорится в материалах на сайте Минфина. "Документ подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год, также одобренного сегодня на заседании правительства, и исполнения бюджета за истекший период года: прогноз роста ВВП по итогам 2025 года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена с 4,5% до 7,6%; прогноз цены на нефть понижен с 69,7 до 56 долл. США за баррель; прогноз по курсу рубля скорректирован с 96,5 до 94,3 руб./долл. США", - отмечается в материалах. Минфин РФ также сообщил, что осенью подготовит второй блок поправок в бюджет для обеспечения финансирования расходов, возникающих в ходе исполнения бюджета. "Осенью будет подготовлен второй блок поправок в бюджет для того, чтобы обеспечить финансированием возникающие в ходе исполнения бюджета расходы с учетом уточнения параметров прогноза и бюджета", - сказано в материалах. Президент России Владимир Путин в начале декабря 2024 года подписал закон, утверждающий федеральный бюджет РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году ожидались на уровне 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
https://ria.ru/20250430/minfin-2014511985.html
https://ria.ru/20250311/minfin-2004320517.html
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экономика, россия, сша, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, США, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета-2025

Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета России на 2025 год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, осенью будет подготовлен второй блок поправок; при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, сообщил Минфин РФ.
«
"Сегодня на заседании правительства РФ одобрен законопроект министерства финансов о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 год. Показатели планового периода 2026-2027 годов не меняются", - говорится в материалах на сайте Минфина.
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Минфин уточнил параметры бюджета на 2025 год
Вчера, 23:01
«
"Документ подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год, также одобренного сегодня на заседании правительства, и исполнения бюджета за истекший период года: прогноз роста ВВП по итогам 2025 года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена с 4,5% до 7,6%; прогноз цены на нефть понижен с 69,7 до 56 долл. США за баррель; прогноз по курсу рубля скорректирован с 96,5 до 94,3 руб./долл. США", - отмечается в материалах.
Минфин РФ также сообщил, что осенью подготовит второй блок поправок в бюджет для обеспечения финансирования расходов, возникающих в ходе исполнения бюджета. "Осенью будет подготовлен второй блок поправок в бюджет для того, чтобы обеспечить финансированием возникающие в ходе исполнения бюджета расходы с учетом уточнения параметров прогноза и бюджета", - сказано в материалах.
Президент России Владимир Путин в начале декабря 2024 года подписал закон, утверждающий федеральный бюджет РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году ожидались на уровне 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно.
Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
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Дефицит бюджета в январе и феврале составил 2,701 триллиона рублей
11 марта, 14:28
 
ЭкономикаРоссияСШАВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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